Zirvedekiler puan kaybetmedi

Sanayispor da deplasmanda Şekerpınar GB’yi 3-1 yendi, çıkışını sürdürdü.

KULLAR VE ARSLANBEY EVİNDE GALİP

D Grubu’nda ilk iki sırayı paylaşan Arslanbey Belediyespor ile Kullarspor, 7’inci haftayı evinde oynadıkları maçlarla geçirdiler. Arslanbey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çamçukurspor karşısında 2-1 kazandı, takipçisi ile arasındaki puan farkını korudu. Kullarspor ise yaşadığı puan kayıplarından sonra toparlandı, üst üste ikinci maçını da kazandı, Taşköprü Birlikspor’u 5-0 yendi.

YUVAM İZMİTSPOR İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Lige fırtına gibi başlayan, ilk üç maçını kazanıp zirvede yer alan, son iki maçında ise Arslanbey ve Kullarspor’a mağlup olan Yuvam İzmitspor şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, dün grubun son sırasında yer alan Ç.Balaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 4-1 önde geçen Yuvam İzmitspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı, zirve yarışını sürdürdü.