Zirvenin ikinci kampı hizmete giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Diriliş 1 Kampı için tanıtım töreni düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentin zirvesindeki Diriliş Kampının ikinci ünitesi olan Aytepe Diriliş 1 Kampı’nın hizmete girişi için 26 Mart Pazar günü bir tören düzenleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katılacağı tanıtım töreni 14.30’da başlayacak. Aytepe Diriliş 1 Kampı’dan kız öğrenciler yararlanacak. Diriliş 1 Kampı da tıpkı Diriliş 2 Kampı gibi geniş imkanlara sahip olacak. Kampta okçuluk, matrak, paintball, macera, yürüyüş ve spor sahaları olmak üzere 6 ayrı spor parkuru bulunuyor. Aynı anda 208 kişinin kamp yapabileceği bir alanda kurulu olan Diriliş 1 Kampında 8 kişilik ranza sisteminin olduğu 26 adet bungolov ev yer alıyor. Kampta ayrıca mescit ve yemekhane bulunuyor.

Bugüne kadar çok sayıda gencin aynı anda ve doğa içinde kamp yapma olanağı bulduğu Diriliş 1 ve Diriliş 2 Kampları Türkiye’nin de büyük ilgisini çekiyor. Türkiye'ye örnek olan kamp, çok sayıda yerel yönetim yetkilisi tarafından yerinde inceledi. Modeli kendi kentlerine taşımak isteyen yerel yönetimler, kamplarla ilgili Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı.