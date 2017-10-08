Zirveye giden yolda zorlu viraj
Kocaelispor, geçen hafta İzmit’te Arsin önünde kaybettiği puanların telafisi için bugün Tarsus İ.Y. karşısına çıkıyor.
TARSUS’A KONUK OLUYORUZ
Son 3 haftayı 7 puanla geçen, ortaya koyduğu performansla grupta söz sahibi takımlar arasında olacağını gösteren Kocaelispor, 7’nci hafta mücadelesinde bu akşam Tarsus İ.Y’nun konuğu olacak. Grubun dişli takımlarından biri olan Mersin temsilcisi geçen hafta evinde liderlik maçını kaybederek büyük şok yaşamıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ise Arsin karşısında farklı kazanacağı maçı son dakika golüyle berabere tamamlamak zorunda kalmıştı.
KOCAELİ TV'DEN VE SİTEMİZDEN NAKLEN YAYIN
Yeşil-Siyahlı takımda sakat veya cezalı yok. 3 sarı kartlı Mert Yavuz, ceza sınırında. Teknik patron Fatih Kavlak’ın son üç maçın 11’inde her hangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Yaklaşık 100 kadar Kocaelispor taraftarının da bugün tribünlerde olması bekleniyor. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir yönetecek. Mücadeleyi uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı ayrıca ozgurkocaeli.com.tr'den yapacağımız canlı yayınla izleyebilirsiniz.
Muhtemel kadrolar
Tarsus İ.Y:
35. BARIŞ
3. ABDURRAHMAN
4. YASİN
7. SAMET
8 FURKAN
19. BURAK
20. MERT
22. SEFA
29. FIRAT
32. ALPER
33. ONUR
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. FATİH
4. MURAT
50 ALİ KETEN
3. KADİR
6 MERT
8 SEFA
17 B. ÖZBAKIR
41 HAMZA
10.B SÜLEYMAN
9 İSHAK
STAT: Tarsus İlçe
Saat: 19.00
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