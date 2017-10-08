Zirveye giden yolda zorlu viraj! İşte kadrolar

TARSUS’A KONUK OLUYORUZ

Son 3 haftayı 7 puanla geçen, ortaya koyduğu performansla grupta söz sahibi takımlar arasında olacağını gösteren Kocaelispor, 7’nci hafta mücadelesinde bu akşam Tarsus İ.Y’nun konuğu olacak. Grubun dişli takımlarından biri olan Mersin temsilcisi geçen hafta evinde liderlik maçını kaybederek büyük şok yaşamıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ise Arsin karşısında farklı kazanacağı maçı son dakika golüyle berabere tamamlamak zorunda kalmıştı.

KOCAELİ TV'DEN VE SİTEMİZDEN NAKLEN YAYIN

Yeşil-Siyahlı takımda sakat veya cezalı yok. 3 sarı kartlı Mert Yavuz, ceza sınırında. Teknik patron Fatih Kavlak’ın son üç maçın 11’inde her hangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Yaklaşık 100 kadar Kocaelispor taraftarının da bugün tribünlerde olması bekleniyor. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir yönetecek. Mücadeleyi uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen yayınlayacak. Karşılaşmayı ayrıca ozgurkocaeli.com.tr'den yapacağımız canlı yayınla izleyebilirsiniz.



İŞTE KADROLAR

Tarsus İ.Y:

35. BARIŞ

3. ABDURRAHMAN

4. YASİN

7. SAMET

9 KUBİLAY

19. BURAK

20. MERT

22. SEFA

29. FIRAT

32. ALPER

33. ONUR

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. FATİH

4. MURAT

50 ALİ KETEN

3. KADİR

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR

41 HAMZA

10.B SÜLEYMAN

9 İSHAK

STAT: Tarsus İlçe

Saat: 19.00