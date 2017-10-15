Zor maçlar

KOCAELİSPOR-OSMANİYESPOR

Geçen hafta grubun güçlü ekiplerinden Tarsus İ.Y.’ndan bir puanı kopartan Kocaelispor, bugün İzmit İsmetpaşa Stadı’nda Osmaniyaspor ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlıyor, Kocaeli TV’den canlı yayınlanacak. Her iki takımın da 9’ar puanı var.

BİRLİK DİYARBAKIR’DA

2’nci Lig’de kalma mücadelesi veren Kocaeli Birlik, bugün Diyarbakır’da Amedspor karşısında. Maç saat 14.00’de Gölcükspor ise, İstanbul’da Erok deplasmanında. Bu maçın başlama saati de 15.00.

KIZLAR MERSİN’DE

Bu sezon şampiyonluk konusunda iddialı olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı da bugün Mersin’de Büyükşehir Gelişim ile karşılaşacak. İzmit belediyespor bu sezonun ilk deplasmanına çıkıyor. Maç saat 14.00’te