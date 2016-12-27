ZOR YILLAR

2016 yılı, son dönemlerde yaşadığımız en zor yıldı. Geçtiğimiz yılda yoğunlaşan, çözümü ertelenemez hale gelen sorunlarımız, önümüzdeki bir kaç yılın da zor geçeceği hissini uyandırmaktadır. Türkiye’ de yaşayanların, ilişkisi olanların, daha iyi bir hayat beklemeleri olağandır ve haklarıdır. Yaşanan hayatın sürdürülebilir olmasında, gelişmesinde sorumluluk sahibi olanlar da muhakkak ki ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bütün çabalara rağmen çözümünde zorlandığımız sorunlarımız, daha iyi, daha kabul edilebilir bir gelecek beklentilerimizin oluşmasında sıkıntılara neden olmaktadır. Işığın, en karanlık noktaya ulaştıktan sonra belirginleşmeye başladığına inancımızı kaybetmemek durumundayız. Siyasi partilerimizin, yetkililerimizin yaşananların yoğunluğunu hissederek, kendilerini, anlayışlarını değil, ortak geleceğimizi merkeze almaları rahatlama sağlayacaktır.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Devletin merkezde olduğu, nisbi demokratik vesayet sistemiyle gidebileceğimiz yerin sonuna gelinmişti. Sorunlarımızın çözülmesine, beklentilerimizin karşılanmasına yetemeyen bu sistemin değişmesi mücadelesinde büyük zorluklar yaşandı. Vesayet sisteminin, demokratik sisteme dönüşmesini engelleyen yaklaşımlar, pek çok kadronun, kurumun zarar görmesine neden oldu. Sistemin değişmesini yönetmeye çalışan siyasi irade de, karşılaştığı sorunları aşabilmek için hatalara, yanlışlara sürüklenip, mağdurlukların yaşanmasını engelleyemedi. Yapılan yanlışlara, sürüklen hatalara eleştiride bulunan karşı çıkan muhalefet, kendi siyasi konumunu merkeze alan tutumunu aşamadığı için, demokratik değişimin başarılmasında beklenilen etkiyi yapamadı. Anlayışını, kadrolarını, kurumlarını merkeze almaktan vazgeçmeyen, halkın iradesinin yapabilirliğini temel almayan, demokratik kuralların, evrensel değerlerin olmazsa olmazlığını kendi önceliğine bağlı olarak gözetmeye çalışan vesayet yönetimine sızan, FETÖ/PDY’ sının, kurumlara, kadrolara, halka, siyasi partilere, sivil topluma verdiği zararlar önlenemedi.

15 TEMMUZ SONRASININ YÖNETİMİ

15. Temmuzda, devletin merkezde olduğu sisteme sızarak, iktidarı kendisine bağımlı hale getirip, kendi anlayışını hakim kılmaya çalışan, FETÖ/PDY’ sının, darbe girişimi, halkın karşı koymasıyla önlenebildi.

15. Temmuz sonrasında, FETÖ/PDY’ sının etkilerinden arınmak, bölgenin ve dünyanın en önemli terör örgütleriyle mücadele etmek, ekonomik verimliliği ve kalkınmayı sürdürerek, demokratik Türkiye’yi inşa edebilmek gibi yoğunlaşan sorunlar dönemine girildi. Yoğunlaşarak artan sorunlarımızın, bütün halkın katılımı ve katkısı olmadan, demokratik kural ve kurumlarla sürdürülebilirlik sağlanmadan aşılamayacağı gerçeklik durumuna geldi. Tamamlamak üzere olduğumuz yıl ve önümüzdeki bir kaç yılın zorluklarıyla beraber, daha iyi bir gelecek beklentimizi inşa etmemizi sağlayacak dinamiklerle dolu olduğunu hissettirecek belirtiler belirginleşmeye başladı. Daha kapsayıcı, daha demokratik, daha eşitlikçi, daha evrensel kararlılıklarla inşa edebileceğimiz, demokratik Türkiye, vazgeçilmez özlemimizdir.

Daha iyi bir yıl ve daha iyi bir gelecek dileklerimle, yeni yılınızı kutlarım.