Zorer’den kutlama ve teşekkür

Cumartesi sabahı yarı final maçında 1907 Antalyaspor’a 2-0 kaybeden Kırmızı-Lacivertli ekibimiz final şansını yitirmişti. Pazar sabahı Dudullu karşısında 4-1 galip gelen temsilcimiz Türkiye üçüncüsü olmuştu. Başkan Adnan Zorer, “Antalya’da şampiyonluk kupasını almaya gelmiştik. Ancak kadro darlığının sıkıntısını çektik, maçlara yedeksiz çıkmak zorunda kaldık. Yine de elimizden geleni yaptık. Türkiye üçüncülüğü de iyi bir başarı. Teknik ekibi, futbolcularımı yürekten kutluyorum” dedi. Başkan Adnan Zorer Antalya’daki maçlara gelen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ali Bilgi ve Gölcük Belediye Başkan yardımcısı Levent Değirmenci’ye teşekkür etti.