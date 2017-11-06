Zorer’den kutlama ve teşekkür
Harb.İşspor genç bayan futbol takımı, Antalya’daki Türkiye finallerinde şampiyonluk hedefine ulaşamadı ama üçüncülük derecesiyle bir kez daha kürsüye çıktı.
A+A-
Cumartesi sabahı yarı final maçında 1907 Antalyaspor’a 2-0 kaybeden Kırmızı-Lacivertli ekibimiz final şansını yitirmişti. Pazar sabahı Dudullu karşısında 4-1 galip gelen temsilcimiz Türkiye üçüncüsü olmuştu. Başkan Adnan Zorer, “Antalya’da şampiyonluk kupasını almaya gelmiştik. Ancak kadro darlığının sıkıntısını çektik, maçlara yedeksiz çıkmak zorunda kaldık. Yine de elimizden geleni yaptık. Türkiye üçüncülüğü de iyi bir başarı. Teknik ekibi, futbolcularımı yürekten kutluyorum” dedi. Başkan Adnan Zorer Antalya’daki maçlara gelen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ali Bilgi ve Gölcük Belediye Başkan yardımcısı Levent Değirmenci’ye teşekkür etti.
Bu haber toplam 37 defa okunmuştur
Etiketler : Harb.İşspor, Adnan Zorer
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.