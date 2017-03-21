Zorlaştı elbette ama kaçmadı

Bizden kat kat fazla maliyetli bir rakip, 17 maçtır kaybetmiyorlar, sahalarında oynuyorlar. Üstelik bizim takımda Sinan, Ali Keten, Mesut ve Hamza gibi takımın bankoları yok. Mutlaka galibiyet bekliyorduk, istiyorduk ama koşulları dikkate aldığımızda maçtan önce beraberlik de kötü bir sonuç olarak gözükmüyordu. Golü son dakikalarda yememiş olsak, muhtemelen beraberliğe üzülmeyecektir. Öne geçme avantajını yakala, uzatmalarda yediğin golle iki puan kaybet, bu elbette ki üzücü, moral bozucu.

TEPKİLER BİR NOKTADA TOPLANIYOR

Maç bitimi sosyal medyada en yoğunlaşılan nokta, rakibin baskı kurduğu son dakikalarda kenar yönetimin oyunu soğutmak için değişiklik yapmamasıydı. Ayrıca kenar yönetimin 1-1’den sonra adam değişikliğine gitmesi de garipsendi. Bunlardan dolayı kaçan iki puanın faturası teknik direktöre çıkartıldı, “Defolup gitsin” yorumları yapıldı. 1-0 önde olan takımın kenar yönetimi iki oyuncu değiştirme hakkı varken, baskı yediği son anlarda oyunu soğutmak, rakibin hızını kesmek için genelde değişiklik yapar. Uzatmalarda beraberlik golünü yiyen bir takımın kenar yönetimi genelde 4 dakika kalmışken, zorunu hal dışında değişiklik yapmaz.

NEDEN TAM TERSİNİ YAPTI?

Böylesi gerçekler, doğrular varken, bizim kenar yönetim neden farklı hareket etti, tam tersini yaptı acaba? Tamam, bizim teknik direktörün oyuncu değişikliğini pek sevmediğini, genelde üçüncü değişiklik hakkını kullanmadığını biliyoruz da, buradaki durum farklı. Maçı kazanmaya bu kadar yaklaşmışken, rakibin baskısını kesmek için üstelik iki hakkın varken oyuncu değişikliği yapmak gerek görülmeyecek, akıllara gelmeyecek bir iş değil.

“DEĞİŞİKLİK İŞARETİ VERMİŞTİK”

Konunun birinci derecedeki muhataplarından Futbol Şube Sorumlularından sevgili Ceyhun Hoşdil’i dün öğlen saatlerinde aslında Mesut’un ameliyatıyla ilgili bilgi almak için aradığımda bu konuyu gündeme getirdim. 1-0’ken oyuncu değişikliği yapmamalarının, 1-1’ken oyuncu değişikliği yapmalarının nedenini sordum. Sevgili Hoşdil şunları aktardı: “88’nci dakikaydı Mehmet’e ısınma işareti verdik, oyuncu değişikliğini 4’ncü hakeme bildirdik. Ancak o süreçte oyun birkaç dakika durmadı, değişiklik yapamadık. Tam o anlarda da gol yedik. Değişiklik golden sonraya kaldı”

ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜZDE 50

Futbolun patronunun açıklaması böyle. Sonuçta doğru bilgi üzerinden yorumlarımızı yapmalıyız. Takdir kamuoyundur. Sevgili Hoşdil telefonda şampiyonluk yarışına dair farklı bir tespitte bulundu. Şöyle dedi: “Sabah iki saat kalan maçlara baktık, hesaplar yaptık. Altay eğer bizi yenseydi, kalan maçları kolay olduğu için üçlü yarışı önde bitirme şansı büyüktü. Bize takıldığı için şekil değişti, üçlü yarışta bizim şansımız arttı. Şampiyonluk şansımızın yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Tabi ilk üç takımla maçı kalmayan, üstündeki takımların aralarındaki maçlarındaki kayıpları hesaplayan Ankara Demir’i de unutmamak gerekir”

SONUNA KADAR ZORLAMALIYIZ

Maç fazlalığıyla liderin 6 puan gerisinde kalan Altay’ın farkı kapatıp, iki takımı birden geçmesi artık uzak bir olasılık. Şansını yüzde 10’lar seviyesinde görüyorum. Aramızdaki 7 puan gibi önemli fark olsa da gerek birbirimizde maçımızın olması, gerekse onların kalan fikstürünün daha zorlu olması hala ciddi bir şansımızın bulunduğunu gösteriyor. Evet İzmir’deki kayıpla işimiz zorlaştı ama bitmiş, kaçırılmış bir şey de yok. Futbolun patronu Hoşdil kadar yüksek bir oran veremem ancak şansımızı yüzde 35-40’lar seviyesinde görüyorum. Ki, iyi bir yüzde. Bu hafta Sancaktepe Kütahya’ya gidiyor, biz içerde Çorum ile oynayacağız. Farkı 4’e, en kötü 5’e inebilir. Yeni hafta başı yüzde onarları bizim lehimize değişebilir. Başkan Yavuz’un dediği gibi Sancaktepe ile final oynayabiliriz. Aynı inanç ve azimle yolumuza devam etmeli, sonuna kadar takımımıza desteğimizi vermeliyiz.

Allah sabır versin

Maç sabahı uğradığı bıçaklı saldırı sonucu gençliğinin baharında aramızdan ayrıldı Serhat Boz kardeşim. Yakından tanıdığım, sohbet etmişliğim olan biri değildi ama camiada sessiz sakin, efendi kişiliğiyle biliniyor, çok seviliyordu. Kadere bakın ki, sevdasının peşinde Atatürk Stadı tribünlerinde olması gereken saatlerde bir cami avlusunda musalla taşındaydı. Düşünün anne babanız sizi sabah evden maça gitmek için uğurluyor, bir maç saat sonra cenazeniz geliyor. Ne büyük acı. Allah böylesini kimseye göstermesin. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olur inşallah. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, tüm Kocaelispor camiasına Allah sabır versin.

Deniz Kolgu, Sinan’dan şikayetçi olmuş

Deniz Kolgu, Mustafa Ekşi döneminde büyük umutlarla alınmıştı. Ancak hiç öyle olmadı, doğru dürüst performans ortaya koyamadı, taraftardan, basından ciddi tepkiler aldı, kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Deniz, yıllar sonra geçen hafta içi İsmetpaşa’ya Kartalspor teknik sorumlusu olarak geldi. Kendini çok yırttı, hiç oturmadı ama nafile istediğini alamadan gitti.

Mutlaka dikkatleri çekmiştir. Sinan gördüğü kırmızı kartın ardından saha kenarına geldiğinde onunla diyaloğa girdi. Neler olduğunu, neler konuşulduğu bilmiyorduk. Derken, Deniz Kolgu’nun Sinan ile ilgili 1 liralık manevi tazminat davası açtığı haberlerine rastladık bazı internet sitelerinde. Doğrusu şaşırdık. Sahalarda sıksa bu tür diyaloglar yaşanır ancak iş dava boyutuna gitmez. Deniz Kolgu, Sinan’dan şikayetçi olmuş. Gerekçesini, “Sinan’ın oyundan çıkarken bana ve oyuncularıma ettiği küfürler sonrasında takımımı yalnız bırakmamak adına zaten en ufak bir aksi harekette bulunmam söz konusu değildi. Fakat Kocaelisporlu Sinan Pektemek oyundan çıkarken anlamadığım bir şekilde ettiği küfürleri mahkemeye taşıyarak en kısa zamanda 1 liralık maddi manevi tazminat davası açacağım” diye açıklamış.

Böyle söylüyor, düşünüyor olsa da ben Kolgu’nun işi mahkemeye götüreceğini düşünmüyorum, hadi götürdü diyelim davadan bir sonuç çıkacağını hiç sanmıyorum.