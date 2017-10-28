LİGİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI

Son haftalarda beraberliklere abone olan, kaybettiği puanlarla üstlere yaklaşma fırsatını kullanamayan Kocaelispor 10’ncu hafta mücadelesinde bugün grubun tek yenilgisiz takımı Çorum Belediyespor’a konuk olacak. Zorlu deplasman maçında galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus İ.Y maçında sakatlanan kaleci Can Emre yok. Kasığındaki zorlama nedeniyle hafta içinde genelde takımdan ayrı düz koşu yapan Burak Süleyman’ın oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

SAAT 14.30’DA BAŞLAYACAK

Teknik patron Fatih Kavlak’ın geçen haftaki 11’den farklı olarak İshak’ı yeniden santrafora monte edip, Burak Özbakır’ı yedeğe çekmesi bekleniyor. Çorum Belediyespor içerdeki 4 maçın sadece birini kazanıp, üçünde berabere kaldı. Yeşil-Siyahlı takımı kritik maçta 300 dolayında taraftarı yalnız bırakmayacak. Ev sahibi takım taraftarının da maça büyük ilgisi bekleniyor. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak maçı Adana bölgesinden Metehan Alpat yönetecek. Maçın naklen yayını yok.

Muhtemel kadrolar

Çorum Belediyespor

13. RAMAZAN

3. EMRE

5. YAKUP

10. DOĞAN

19. ABDULLAH

22. AKIN

54. ÖZGÜR

55. TANER

67. SALİM

92. TEVFİK

15 ABUZER

Kocaelispor:

35. YUSUF

2. FATİH

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3 KADİR

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

10 B. SÜLEYMAN

9 İSHAK

