ZORLU DEPLASMAN
Türk ulusunun en büyük bayram günü, Kocaelispor zorlu deplasman maçında Çorum Belediyespor’a konuk oluyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz beraberlik serisini, dişli rakibine ilk acıyı tattırarak bozmak istiyor. Maç saati 14.30.
LİGİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI
Son haftalarda beraberliklere abone olan, kaybettiği puanlarla üstlere yaklaşma fırsatını kullanamayan Kocaelispor 10’ncu hafta mücadelesinde bugün grubun tek yenilgisiz takımı Çorum Belediyespor’a konuk olacak. Zorlu deplasman maçında galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus İ.Y maçında sakatlanan kaleci Can Emre yok. Kasığındaki zorlama nedeniyle hafta içinde genelde takımdan ayrı düz koşu yapan Burak Süleyman’ın oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.
SAAT 14.30’DA BAŞLAYACAK
Teknik patron Fatih Kavlak’ın geçen haftaki 11’den farklı olarak İshak’ı yeniden santrafora monte edip, Burak Özbakır’ı yedeğe çekmesi bekleniyor. Çorum Belediyespor içerdeki 4 maçın sadece birini kazanıp, üçünde berabere kaldı. Yeşil-Siyahlı takımı kritik maçta 300 dolayında taraftarı yalnız bırakmayacak. Ev sahibi takım taraftarının da maça büyük ilgisi bekleniyor. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 14.30’da başlayacak maçı Adana bölgesinden Metehan Alpat yönetecek. Maçın naklen yayını yok.
Muhtemel kadrolar
Çorum Belediyespor
13. RAMAZAN
3. EMRE
5. YAKUP
10. DOĞAN
19. ABDULLAH
22. AKIN
54. ÖZGÜR
55. TANER
67. SALİM
92. TEVFİK
15 ABUZER
Kocaelispor:
35. YUSUF
2. FATİH
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3 KADİR
6 MERT
8 SEFA
7 GÖKDENİZ
41 HAMZA
10 B. SÜLEYMAN
9 İSHAK
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.