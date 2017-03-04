Zorlu deplasman, kritik viraj

Kocaelispor zirve mücadelesinde yarın son derece zorlu ve kritik bir maça çıkacak. Bayburt İl Özel İdare’ye konuk olacak Yeşil-Siyahlıların kazanmaktan başka düşüncesi yok. Maç saati 14.00.

BAYBURT, ZORLU DEPLASMAN

Geçen hafta evinde Karacabey’i elinden kaçırıp liderliği yakalama şansını değerlendiremeyen, 2.sıradaki yerini de averajla Altay’a kaptıran Kocaelispor 28. hafta mücadelesinde yarın en zorlu deplasmanlardan biri olan Bayburt Özel İdare’ye konuk olacak. Bayburt iç sahada grubun en başarılı üç takımından biri. 12 maça çıkan Karadeniz ekibi 7 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece ilk iç saha maçında Ankara Demir’e kaybetmişti. Rakibimiz evindeki son üç maçı kazandı.

SAAT 14.00’TE BAŞLAYACAK

Kocaelispor’da Mesut sakatlığı, Murat Başak ise sarı kart cezalısı olduğu için yok. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın savunmanın göbeğinde Ali Keten’in yanında Kemal’e şans vermesi bekleniyor. Yıldız’ın geçen haftaki kadrodaki dizilişte de değişikliğe giderek Sinan’ı sağ açığa, Hamza’yı forvet arkasına alması bekleniyor. Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak, hakem İzmir’den Yaşar Can Temizel.