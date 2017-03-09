Zorunlu istirahat

Bu ülkenin hali, insanı yoruyor.

Bu şehrin hali, daha fazla yoruyor.

Bu ülkenin bu şehrindeyseniz, hem ülkenizi, hem şehrinizi çok seviyor ve gelecek konusunda kaygı duyuyorsanız, yıpranıyorsunuz.

Elbette, bütün suçu ülkenin ve şehrin haline yükleyemem. Haksızlık olur. Genetik arazlarımın bulunduğu da bir gerçektir. Rahmetli babamda şeker, anam da şeker, her ikisi felç geçirmiş falan. Ben de yıllardır diyabet hastasıyım. Ama insülini günde iki defa vurup, diyabet hastalarının uyması gereken kuralların hiç birine uymayan, hayatta sadece anı yaşamayı tercih eden huysuz bir hasta.

Bir de hepsinin üzerine, yılbaşı gecesi kardeşim Nahit’in hastalığı geldi. Bir süredir kafamın içi zaten karışıktı. 3-4 haftadan beri vücudumda da tuhaf arazlar ortaya çıkmaya başladı. Ayaklarım şişti, geceleri uyuyamaz oldum. Evde pantolon giyerken bile nefes nefese kalıyor, iki adım yürüsem oturup dinlenme ihtiyacı hissediyordum.

Hem arkadaşlarım, hem ailem, “Haydi artık. Tıp, senin mucize halini bir görsün” diye ısrar ettiler.

Biliyorum, genel bir sağlık kontrolünden geçsem, başıma pek çok iş çıkacak. Ama bu şekilde yaşamak da mümkün değil. Her geçen gün sıkıntılarım daha da artıyor, hayatım kalitesizleşiyor. Belki inanmazsınız; hani bir anda hiç acı çekmeden ölmeye çoktan razıyım. Ama hem ölemiyorsunuz, hem her geçen gün daha sıkıntılı yaşıyorsunuz. Üstelik, kardeşimin hastalığında bir kez daha anladım.

Siz kendinize bakmayarak, kurallara uymayarak her türlü marazayı çekmeye müstahak olabilirsiniz. Ama sizi seven, düşünen insanları perişan ediyor, bütün hayatını değiştiriyorsunuz. Aileme, arkadaşlarıma bunu yapmaya hakkım olmadığını düşündüm.

CİHAN HASTANESİ’NDE CHECK-UP

Madem genel bir sağlık kontrolünden geçeceğim, önüme çıkartılacak ağır faturayı göğüsleyeceğim, bildiğim, tanıdığım ve güvendiğim insanlara görünürüm dedim. Dr.Metin Öztürk, Balaban’dan yazlık komşum. Benim tanıdığım insanlık kalitesi en yüksek, gerçekten dost olunabilecek bir insan. Dr.Metin Öztürk’ün kurucusu ve yöneticilerinden biri olduğu Cihan Hastanesi’ndeki diğer pek çok hekim ve hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Tanrıverdi de arkadaşım. “Cihan’a giderim” dedim.

Gökhan’ı arayıp, randevu aldım. Salı günü sabahı eşimle birlikte, hiçbir şey yemeden -ama aç karnına en az 5 sigara içtikten sonra- Cihan Hastanesi’ne gittik. Gökhan Tanrıverdi karşıladı. Hastanenin “Check-up” programı var. 300 TL. Gamze Hanım diye çok zarif bir görevliyi bana refakat için verdiler. Önce laboratuvarda kan verdim. Sonra göğüs filmi falan. Kan testi sonuçları çıktı. Her şey mükemmel. Şeker bile gerilemiş. Tabii 3-4 haftadır öyle kötüyüm ki, içki içmiyor, doğru dürüst yemek yemiyorum.

Akciğer filminde doktora, “Kanser tümörü nerede?” diye soruyorum. Güldüler. Prostat sağlam, böbrekler gayet iyi. Biraz karaciğer yağlanmış. Kalbe kadar hiçbir şey yok.

Ama sıra kalp muayenesine geldi, işte orada çattık. Kalp çalışmıyormuş. Çok zor çalışıyormuş. “Böyle gitmez” dediler. Uyku bozukluğu ile, kalbin yetersizliğini tedavi etmek şartmış.

Birkaç gün, idrar sökücülerle, vücuttaki ödemi boşaltacağız. Uyku apnesi için belki bir gece hastanede kalacağım. Sonrasında mutlaka bir anjio..

Yani, bir süre benim artık memleketi şehri falan değil, kendi sağlığımı düşünmem gerekiyor. Sağ olsun, hastanede gelişen olayları öğrenmiş. Macit Bey (Haldız) aradı. “İsmet gerekiyorsa, hemen yarın Amerika’ya gidelim. Ne yapmamız gerekiyorsa yapalım” dedi.

Yok, teşekkür ettim. Bana Cihan Hastanesi yeter. Benim hekimim Metin Öztürk. Biliyorum ki o bütün bu işler bittiğinde de bana “Bir tane bile sigara, bir yudum bile rakı yasak” demeyecek. İyileştirecek, “Dikkatli ol ama hayatını tamamen kısıtlama” diyecek.

Ama önce iyileşmek için dinlenmek lazım. Hep sizden birkaç günlüğüne izin istediğimde Kıbrıs’a kaçardım. Bu defa öyle değil. Evde ayaklarımı yukarıya kaldırıp, idrar sökücü ilaçları yutup, vücudumdaki ödemi boşaltmaya çalışacağım.

Diyebilirsiniz ki, “Teknoloji gelişti. Madem evdesin. Evden yazını yaz, internetten gönder.” Yok, bana göre değil. Ayaklarımı havaya dikmişken, göbeğimin üzerine bilgisayar koyup yazı yazamam.

Umuyorum ki, daha İzmit tramvayı çalışmaya başlamadan önce iyileşip dönmüş olurum. Ama birkaç gün bana izin. Çok fazla sağlığı ihmal ettik, şimdi bunun faturasını ödemenin zamanı. Birkaç gün benim yazım olmayacak. Sağlığımla ilgili gelişmeleri de, aynı sıkıntıları çeken başkalarına yol göstermesi için zaman zaman yazarım.

Allah’a emanet olun, benim gibi yapmayın, sağlığınızı vücudunuzun her yanını ödem kaplayana, kalp artık bitap düşüp çalışamaz hale gelene kadar ihmal etmeyin. Yeniden bu sütunlarda buluşmak üzere sevgiler.