Zorunlu trafik sigortasına 'havuz' modeli geliyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu'" oluşturacaklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Nisan'dan itibaren araç grubu, basamak ve il grupları bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primlerin belirlendiğini ve uygulamayla trafik sigortası primlerinin makul seviyelere çekildiğini söyledi.

Hazine Müsteşarlığına gelen şikayetlerden, bazı sigorta şirketlerinin azami prim uygulaması sonrasında özellikle hasar frekansı yüksek basamak veya araç grupları için poliçe düzenlemekten kaçındıklarını tespit ettiklerini anlatan Şimşek, bu durumun Müsteşarlık tarafından yakından takip edildiğinin altını çizdi.

Sorunun çözümü amacıyla çalışma başlattıklarına dikkati çeken Şimşek, bu kapsamda kaçınma konusu poliçelerin trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketlere dağıtılacağı, riskin düzenlemelere harfiyen uyan şirketler üzerinde yoğunlaşmasını engelleyecek "Riskli Sigortalılar Havuzu" oluşturacaklarını ifade etti.

"Şirketler, söz konusu modelde kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan riskli gruplara kesilen poliçelerden aldıkları primleri bir havuzda toplayacak." bilgisini veren Şimşek, riskli sigorta gruplarının prim ve hasar tutarlarının şirketler arasında merkezileştirilerek bölüştürüleceğini kaydetti.

Sistemi "Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu" yönetecek

Şimşek, söz konusu havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun yöneteceğine dikkati çekerek, büronun işlemlerinin de Hazine Müsteşarlığınca takip edilerek denetleneceğini bildirdi.