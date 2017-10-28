Zübeyde Hanım MTAL'de başkan Topuz

Yapılan seçimde başkanlığa 10. sınıf öğrencisi Giyim Teknolojileri Alanı'ndan Süreyya Nur Topuz 210 ile başkan seçildi.

5 ADAY YARIŞTI

2017-2018 eğitim yılında okul öğrencileri adına öğretmenler kurulunda öğrencileri temsil edecek öğrenci temsilci başkanlık seçimi okulun girişinde gerçekleşti. Zübeyde Hanım MTAL örgün eğitimde eğitim gören 810 öğrenci sandığa gitti. Seçim için 2 sandık kuruldu. Günler öncesi başlayan seçim çalışmalarında 5 öğrenci aday oldu. Gün boyunca gerçekleşen seçimde başkan adaylarından Dolunay H. Yakar 13, Dilan Can 109, Kevser Küçük 154, Nilay Günden 67, Süreyya Nur Topuz 210 oy aldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Okulun öğrenci temsilci başkanı 210 oy ile Süreyya Nur Topuz seçilirken, başkan yardımcısı ikinci en fazla oy alan Kevser Küçük oldu. Başkan Topuz seçim sonrası arkadaşlarına yaptığı konuşmasında, "Öncelikle beni okul temsilcisi seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu görevin yürütülmesi için okul idaresi ve siz sevgili arkadaşlarımla beraber güzel kaliteli hizmet vermek için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim dedi"

Şennur YILDIZ