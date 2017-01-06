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Zübeyde Hanım’a 41 kere maşallah!

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Zübeyde Hanım’a 41 kere maşallah!
İzmit Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 41’nci yıl dönümünü öğrencileriyle okul bahçesinde etli pilav ikramıyla kutladı.

Okul Müdürü Elif Yapıcı Kulaksız öğrencilere müjdeli haberi verirken, “Önümüzdeki yıl 10 ve 11’nci sınıflara iş kazalarına karşı sağlık sigortası geliyor” dedi. 

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluşunun 41’nci yılını coşkuyla kutladı. Okul öğrencileri ve öğretmenlerine okul bahçesinde etli pilav dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 100 kilo pirinç, 150 kilo et ve 75 kilo tatlı, bin adet ayran dağıtımı yapıldı. 800 öğrencisi, 62 öğretmeni bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geleneksel olarak bu yıl ilki gerçekleştirilen pilav gününde çevre okul müdürleri de davet edildi. Okul bahçesinde gerçekleşen pilav gününe Okul Müdürü Elif Yapıcı Kulaksız, Müdür yardımcıları Emin Yılmaz, Türkan Yaylacı, Yenigül Çelik, Urgiye Aksel, Nalan Zeren, Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Yolaçıkan, başkan yardımcısı Filiz Akın,  Ana Sultan Anaokulu Müdürü Rümeysa Şen, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi Müdürü Murtaza İsot, Saraybahçe ilkokulu Müdürü Yusuf Kılıç, Atılım Anaokulu Müdürü Metin Mısırlı ve çevre okul müdürleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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41 KERE MAŞALLAH

Okul Müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız “Sömürülen ülkelerde Meslek Lisesi oranı, kültür liselerinden daha azdır. Meslek liselerindeki okullaşma oranımız Türkiye genelinde % 44’tür ve bakanlığımız ve sektör meslek lisesinin cazibelerini arttırmak için projeler yapmaktadır. En son atılan olumlu adım ise eskiden sadece 12’ci sınıflara yapılan öğrenci sağlık sigortası artık bundan sonraki yıllarda 10. ve 11’ci sınıflarına da uygulanacaktır. Bu yıl okulumuzun kuruluşunun 41’nci yılını kutluyoruz. 7 bölüm ve 840 örgün öğrencilerimizle başarılı bir yıl geçiriyoruz. Ulusal ve Uluslararası Projelere imza atıyoruz. Birçok büyük sektörlerle işbirliği protokolleri imzaladık. Gençlerimizin meslek liselerine ağırlık vermelerini ve ilgi göstermelerini istiyoruz. Severek seçecekleri bölümleri bitirdiklerinde piyasadaki iş gücüne ciddi katkı sağlayacaklardır.” açıklamasında bulundu.

Şennur YILDIZ

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