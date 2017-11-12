Zülbiye Baran vefat etti
Başiskele ilçesi Döngel Mahallesi Kartal Kaya Caddesi No.45 adresinde ikamet eden ÇAYKUR’dan emekli Şakir Süleyman Baran’ın eşi Zülbiye Baran (97) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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Körfez İlçe Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yengesi 4 çocuk annesi Zülbiye Baran’ın cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Yeşil Camii’nden alınarak Körfez Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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