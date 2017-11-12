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Zülbiye Baran vefat etti

Zülbiye Baran vefat etti

Başiskele ilçesi Döngel Mahallesi Kartal Kaya Caddesi No.45 adresinde ikamet eden ÇAYKUR’dan emekli Şakir Süleyman Baran’ın eşi Zülbiye Baran (97) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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Körfez İlçe Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yengesi 4 çocuk annesi Zülbiye Baran’ın cenazesi ikindi namazında Yenidoğan Yeşil Camii’nden alınarak Körfez Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

 

 

 

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