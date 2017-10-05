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Zülfiye Beler vefat etti

Zülfiye Beler vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokak No:2’de oturan Boru Fabrikası’ndan emekli merhum Ekrem Beler’in eşi Zülfiye Beler (69) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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Uğur ve Ufuk Beler’in annesi olan Zülfiye Belerin cenazesi Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme  Mezarlığında toprağa verildi.

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