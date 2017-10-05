Zülfiye Beler vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokak No:2’de oturan Boru Fabrikası’ndan emekli merhum Ekrem Beler’in eşi Zülfiye Beler (69) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
A+A-
Uğur ve Ufuk Beler’in annesi olan Zülfiye Belerin cenazesi Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : Zülfiye Beler, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.