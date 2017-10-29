Zümre bebek hayatını kaybetti

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde ikamet eden Gübretaş'ta çalışan Ersin Çulcu ile Sevgi Çulcu çiftinin ilk çocuğu olan 1.5 aylık Elif Zümre, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zümre bebeğin cenazesi, İlimtepe Camii'nden alınarak İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binali ASLAN