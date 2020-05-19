Kartepe’de spor alanlarının sayısı artıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Atakent Mahallesi’nde futbol saha çalışması yaparken Kartepe Anadolu Lisesi bahçesine de basketbol sahası için zemin betonlamasını tamamladı. Çalışmalarını bu hedefler doğrultusunda yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü de baharın gelmesiyle birlikte planladıkları yeni spor sahalarının inşasına başladı. Bu kapsamda Ataevler Mahallesi’nde 45x70 metre ebatında futbol sahasının düzenlemelerine hız verdi. Saha çevre hatıl yapımı için gerekli kazı dolgu çalışması yapan ekipler, saha çevresini belirleyen beton alanı da oluşturdu. Kartepeli gençlerin suni çim sahada antrenmanlarını rahatlıkla yapabilmesi için alandaki çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.