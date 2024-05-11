Kocaelispor-Sakaryaspor maçından kareler
Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen maçta Kocaelispor konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Kocaelispor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Taraftarlar maça ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.