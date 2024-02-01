Keleş, inşaat müteahhitleri meclis üyeliğine seçildi

Geçtiğimiz gün TOBB Genel Merkezi’ndeki toplantıda İnşaat Müteahhitleri Meclis Üyesi olacak isimler belirlendi. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş’in de yerini aldığı toplantıda Keleş de meclis üyeleri arasına girdi.
Keleş göreve seçilmesi sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımda “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Müteahhitleri Meclisi’ne Kocaeli’yi temsilen seçilerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Meclis Başkanlığına seçilen Tahir Tellioğlu başkanımızı tebrik eder, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunarız. Sektörümüz için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.