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01 Şub 2024 - 16:51- Gündem G:

Keleş, inşaat müteahhitleri meclis üyeliğine seçildi

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Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Müteahhitleri Meclis üyeliğine seçildi.

Muhammet Emin Can
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Geçtiğimiz gün TOBB Genel Merkezi’ndeki toplantıda İnşaat Müteahhitleri Meclis Üyesi olacak isimler belirlendi. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş’in de yerini aldığı toplantıda Keleş de meclis üyeleri arasına girdi.

Keleş göreve seçilmesi sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımda “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Müteahhitleri Meclisi’ne Kocaeli’yi temsilen seçilerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Meclis Başkanlığına seçilen Tahir Tellioğlu başkanımızı tebrik eder, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunarız. Sektörümüz için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, Türkiye, sosyal

01 Şub 2024 - 16:51 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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