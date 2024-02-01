Karadenizspor D.Birlik’i eledi

YAHYA KAPTAN’IN RAKİBİ OLDU
Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta Gölcük Karadenizspor, ilk yarıyı Yasin Altuntaş ve Eymen Koyun’un golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında Yasin Altuntaş ile bir gol daha bulan turuncu-Siyahlı ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Gölcük Karadenizspor, yarı finalde Kartepe Belediyespor’u 3-1 yenen Yahya Kaptanspor’u rakibi oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.