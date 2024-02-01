İzmit sinemalarında bu hafta ne var? 6 yeni film beğeniye sunuluyor

Sinemalarda bu haftanın yeni filmleri ve konuları şöyle:

SADIK AHMET

Film, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı Doktor Sadık Ahmet’in verdiği mücadeleyi anlatıyor. Sadık Ahmet, 1976 yılında Batı Trakya Türk Azınlığı Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurar, düzenlediği imza kampanyaları ve 90’lı yıllarda kurduğu siyasi partiyle Batı Trakya Türklerinin haklarını savunur. Verdiği mücadele nedeniyle birçok kez tutuklanır ve yargılanır. Ancak mücadelesinden asla vazgeçmez. Yönetmenliğini Hakan Yonat’ın yaptığı filmde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Turgay Aydın rol alıyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de sinemaseverle buluşacak.

EFSANE

Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmaktadır. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa aileden başka birine el vermelidir. Yoksa ailecek helak olacaklardır. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, binlerce yıllık sırrı alabilmek için mücadeleye girer. Selçuk Aydemir yönetmenliğinde çekilen filmin başrolünde Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM, Ncity AVM ve Arastapark AVM’de izlenebilecek.

AŞK MEVSİMİ

Aşk Mevsimi filminde gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiğini gözler önüne seriliyor. Şirin ve Ali Yaman’ın hikayesi onlar henüz çok gençken Bozcaada’da başlar. Ancak geçen yılların ardından ilişkileri içinden çıkılmaz bir hal alır. Farklı zamanlarda aşk mevsimine kapılan Şirin ve Ali’nin hisleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. Filmin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Murat Şeker oturuyor. Filmin başrolünü Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu paylaştı. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de gösterime girecek.

HANNAS 2

Hannas 2, ailelerinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçmaya karar veren genç bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. Ali ve Jale, ilişkilerini ailelerine açıkladıklarında beklenmedik bir tepki ile karşı karşıya kalırlar. Aileleri onların ilişkisine kesinlikle karşıdır. Ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmek istemeyen Ali ve Jale, şehir dışına kaçmaya karar verirler. Bir tanıdıklarının İzmit’te bulunan evinde kalan Ali ve Jale, burada paranormal olaylar yaşamaya başlar. Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı filmde Tayfun Sav, Ecenur Öztürk ve Oğuz Şenol yer alıyor. Film 41 Burda AVM ve Ncity AVM’de sinemaseverle buluşacak.

ARGYLLE: GİZLİ CASUS

Elly’nin, gizli ajan Argylle’ı ve onun küresel bir casus örgütünü çözme görevini konu alan kurgusal kitaplarındaki olaylar, gerçek hayattaki casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sessiz akşamlar geçmişte kalır. Kediye alerjisi olan casus Aiden’ın eşlik ettiği Elly, kitabındaki kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın bir ucundan diğerine koşturur. Matthew Vaughn’un yönetmeni olduğu filmin oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard ve Henry Cavill bulunuyor. Film 41 Burda AVM’de vizyona girecek.

ÖĞRETMENLER ODASI

Carla, matematik ve spor öğretmenidir. Sadece okulunda değil, işinde de yenidir. Gelir gelmez hırsızlık olduğunu anlar. Bu durumla başa çıkmak için kendi yöntemleriyle harekete geçer. Hala bozulmamış idealizmiyle konuyu araştırmaya başlar ve özellikle meslektaşları, ebeveynleri ve öğrencileri arasında bir anlayış eksikliği ile karşılaşır. Asıl şüpheli, öğrencisi Oskar’ın annesidir. Carla, idealinin gerçekle pek bağdaştırılamayacağını fark etmeye başlar. Yönetmen İlker Çatak’ın olduğu filmde Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak oynuyor. Film 41 Burda AVM’de izlenebilecek.