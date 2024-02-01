İşçileri rehin almıştı, operasyonla yakalandı

Olay, saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 7 işçi, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

TESLİM OLDU

Fabrikada bulunan 7 kişiyi rehin alan İbrahim Y. yakalandı. İbrahim Y.'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi. İbrahim Y. 7 çalışanı rehin alırken rehinelerin yakınları fabrika önüne gelerek yakınlarının kurtulması için bekledi. Uzun bekleyişin ardından polis ekipleri içeri girerek, silah kullanmadan İbrahim Y.yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Üzerinde iki silah ve bir düzenek olan İbrahim Y. emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İbrahim Y. sağlık testleri sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.