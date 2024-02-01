İşçileri rehin almıştı, operasyonla yakalandı

Olay, saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 7 işçi, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.
TESLİM OLDU
Fabrikada bulunan 7 kişiyi rehin alan İbrahim Y. yakalandı. İbrahim Y.'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi. İbrahim Y. 7 çalışanı rehin alırken rehinelerin yakınları fabrika önüne gelerek yakınlarının kurtulması için bekledi. Uzun bekleyişin ardından polis ekipleri içeri girerek, silah kullanmadan İbrahim Y.yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Üzerinde iki silah ve bir düzenek olan İbrahim Y. emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İbrahim Y. sağlık testleri sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit - Böyle bişe olabiir mi ya bu nasıl bir zihniyet bu nasıl bir akıl o insanların suçu ne al git Gazze'ye sınırda yap ozaan eylemini
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.