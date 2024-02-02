AK Parti’de aday tanıtımı için geri sayım

HİÇBİR ZAMAN KUMAR OYNAMADIK
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Cumartesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 12.00’de gerçekleşecek İlçe Belediye Başkanları Aday Tanıtım Programı ile ilgili hazırlıkları yerinde inceledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da katılacağı programla ilgili konuşan Talus, şunları söyledi: “Mayıs ayındaki Genel Seçimde gördük. Muhalefet gizli ittifaklarla milletimizin geleceği üzerine kumar masası kurduklarını itiraf etti. Cumhur İttifakı olarak milletimizi hiçbir zaman kumar masasına mahkum etmedik. Her seçimi önemsedik, her seçimi ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası kabul ettik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi de bu açıdan bizce çok ama çok önemlidir.”
YİRMİ YILDA BÜYÜDÜK, GELİŞTİK
“Milletimiz geçtiğimiz mayıs ayında tercihini yaptı. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı’na taşıma emanetini Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na teslim etti. Bu emaneti hiçbir zaman şahsi şöhretler için, milletimize efendilik yapmak için bir güç olarak görmedik. Tam tersine Milletimize hizmetkar olma, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma fırsatı olarak gördük. Çok şükür, son 20 yılda yapılan eser ve hizmetlerle hem şehirlerimiz, hem de ülkemiz çok önemli mesafe kaydetti. Büyüdü, gelişti, daha modern hale geldi.”
SIRADA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI VAR
“Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı yapmak için aldığımız yetkinin devamı olarak, şehirlerimizde de bu uyumu sağlamak, şehirlerimizi de Türkiye Yüzyılına hazır hale getirmek istiyoruz. Bunun için ilk aşamada Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı ilan ettik. Geçtiğimiz beş yılda tevazu, gayret ve samimiyetile milletimizin gönlünde yer edinen Başkanımız Tahir Büyükakın’ı, bizzat Cumhurbaşkanımız yeniden aday olarak ilan etti. Şimdi sırada ilçe belediye başkan adaylarımız bulunuyor.”
ŞÖHRETİ DEĞİL, ŞEHRİNİ DÜŞÜNEN
“AK Parti’de, Cumhur İttifakı’nda koltuk sevdası yoktur. Hırsı boyunu aşanları bu çatı altında göremezsiniz. Burada millete hizmet sevdası vardır. Her bir arkadaşımıza da bu hususta güvenimiz tamdır. Büyük bir titizlik ve geniş çaplı çalışmayla adaylarımız belirlendi ve hep birlikte isimlerini açıklayacağız. İnanıyorum ki, öyle bir başlangıç yapacağız ki, milletimizin geleceği ile kumar oynamaya kalkanlara daha başlamadan gereken mesajı vereceğiz. Şöhreti değil, şehrini düşünen, gerçek belediyecilik için çok çalışmaya hazırız, kararlıyız. Milletimize güveniyoruz”.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Karamürsel Seveni41 - karamürselde ismail yıldırım veya onun adamı measut çetinkaya olursa kaybedildi demektir
Mfd - Ne kadar ezber konuşan var kulaktan dolma bilgiyle yok o satılmış yok bu yapılmış garantiymiş vs ya arkadaş kuzey Marmara’ya bir bak köprülere bak hastahanelere bak her yer tıkır tıkır işliyor ve hayat devam ediyor boş yapmayın nankör olmayın 25 sene geriye dönün sadece askerler ve solcular rahat yaşıyordu artık herkes rahat yaşıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor sanki eskiden herşey güllük gülistanlıktı belirli kesim rahattı adam karı koca memur devlet sana 40 ar bin lira maaş veriyor hala nankörlük yapıyorsun ayıptır
Ak Teşkilattan Kopan - kartepede mustafa kocamana oy yok oyumuz yeniden refah'a, 300 kişi birden ak partiden geçtik hayırlı olsun.mustafa kocaman seçimi kaybedcek bunuda kayda alın
Vatanını Sevenlerden. - Otabanlar, Maramaraylar, köprğler yapıldı ama T.C.min kasasından 1 Tl. bile çıkmadan yapılınca, yabancı şirketlere Milyarlarca Euro olarak ödeniyor. Hepsi kara delik oldu. Ödenmesi imkansız hale geldi.Onca Özelleştirme yapıldı. oradan gelen paralarla yapılsaydı ya. Nerede o özelleştırme paraları. Lüxse kaçtınız. Bazı dış politikalara Milyarlarca Doları boşuna harcadınız. Olmadık Vakıflara bağış adında trilyonlar ödediniz.Bugün halk perişan sayın Başkan. tabanda dayanacak güç klalmadı.Çocuklar beslenemiyor, anneler, babalar doymuyor. Acı ama gerçekler böyle sayın Talus Başkanım. Bunları yazarken asla önyargıyla yazmadım. İçimde kimseye kin yok. Halkımızı, çocuklarımızı gördükçe üzülüyorum. Maaşlara zam yapıyorsunuz, daha para ele geçmeden önce Devletim kalkıyor ülkeyi zam bombardımına tutuyor.. enflasyonu önce bu devlet politikası azdırıyor.Olmuyor böyle Talus Başkanım. Lütfen vebalden kaçınız. Hayır getirmez.
Derinceli - Sadece vaat 23 senedir ne yapildi? Vatan topragi datuldi askeri alanlar limanlar fabrikalar bankalar dahil garantili isler tabi garanti veripen rakamin yarisi bile tutmadi cogu iste. Sokakta Turk yok heryer yabanci. Sokaga cikinca dikkat etin artik kimse gulumsemiyor herkes birbirinden nefret ediyor.
Emekli - Hiçbir şey olmasa bile dahi birşeyler oldu emekliye
İsmai̇l Ay - Sahipsiz Derince bakalım ne olacak.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.