Vali Yavuz’dan açıklama: Saldırganın üzerinde iki silah ve düzenek vardı”

Jeol.müh. Behzat Gönül - Beklenen büyük İstanbul depremi sırasında bu tür organize ve planlı yağmalama ve saldırılar sanayi tesisleri ve işletmelere yapılabilir. Şimdiden önlem alınmalı, hazırlıklar yapılmalı. Bu iş için de, depremlerin önceden tespitinin yapılması faydalıdır.

Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremini haftalar ve dakikalar öncesinden tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül/ Kocaeli)