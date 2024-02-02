Vali Yavuz’dan açıklama: Saldırganın üzerinde iki silah ve düzenek vardı”

Gebze ilçesinde fabrikada rehin tutulan 7 kişi, 9 buçuk saatin ardından operasyonla kurtarıldı. Şahıs gözaltına alındı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi sona erdi. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi operasyonla kurtarıldı, İbrahim Y. gözaltına alındı.
İKİ SİLAH VE BİR DÜZENEK
Operasyonun detaylarını paylaşan Vali Yavuz, "İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar" diye konuştu.
Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Jeol.müh. Behzat Gönül - Beklenen büyük İstanbul depremi sırasında bu tür organize ve planlı yağmalama ve saldırılar sanayi tesisleri ve işletmelere yapılabilir. Şimdiden önlem alınmalı, hazırlıklar yapılmalı. Bu iş için de, depremlerin önceden tespitinin yapılması faydalıdır.
Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4'lük Kocaeli depremini haftalar ve dakikalar öncesinden tespit yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül/ Kocaeli)
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.