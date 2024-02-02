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Kocaeli’de 5 ilçede elektrikler kesilecek (2 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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Kocaeli’de 2 Şubat Cuma günü 5 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 5 ilçede elektrikler kesilecek (2 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 2 Şubat Cuma günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Gölcük, İzmit, Dilovası, Kartepe ve Başiskele ‘de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56088KOCAELİGÖLCÜK EREĞLİ, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD.02.02.202409:0017:00
56140KOCAELİİZMİT ERENLER EROL KÖSE CD., ESKİ İSTANBUL CD.02.02.202409:0013:00
56254KOCAELİDİLOVASI AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT 106. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAMİ SK., CAN SK., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜL SK., GÜLTEPE SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, HATİPLER CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SIMGE, SİMGE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK.02.02.202409:0017:00
56313KOCAELİKARTEPE MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL02.02.202409:0017:00
56318KOCAELİBAŞİSKELE HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT 30 AĞUSTOS SK., ALADAĞ SK., ANAFARTALAR, AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., BUHAR SK., COSKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DÜLGE SK., DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GÜNDÜZ SK., HALKEVI, HAMZA SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, IZNIK, İÇ SK., İKİZCE SK., İMRAN SK., İZNİK CD., KABINE, KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAAĞAÇ CD., KARAGÖZ SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KIZILAY SK., KRİSTAL SK., LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOR MENEKŞE SK., NANELI, NANELİ SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., PILOT SK., RAMPA SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TANTAOĞLU CD., TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, ÜZÜMLÜ SK., VAROL SK., VUSLAT SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK.02.02.202409:0017:00
56336KOCAELİGÖLCÜK 4 TEMMUZ, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE MERKEZ, KARAKÖPRÜ, KÖRFEZ 101., 101. CD., 107. CD., 2098. SK., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113. SK., 3029. SK., 3035., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., CİVAN SK., CUMHUR, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., İPEK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD.02.02.202403:0006:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, ilçe, Başiskele, İzmit, Gebze, İstanbul, Kartepe, Gölcük

02 Şub 2024 - 01:52 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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