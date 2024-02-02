''Kafes-34'' operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi

Balıkesir'de organize suç örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. ''Kafes-34'' adı verilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Yerlikaya, elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı bir organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda Gökhan Kuş ile birlikte 13 şüpheli yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 1️⃣3️⃣ Şüpheli Yakalandı❗️



HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM… pic.twitter.com/DU1J2MnnSx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2024

Kaynak: AA