Kenya'da gaz dolum firmasında patlama: 2 ölü, 300 yaralı

Kenya'da gaz dolum firmasında meydana gelen patlama nedeniyle bina ağır hasar aldı.
Binada geniş çaplı yangın da çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Binadaki işçilerin vücudunda yanıklar oluştu. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi de yaralandı.
Çevredeki yapılar da patlama nedeniyle zarar gördü. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.