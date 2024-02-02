MHP 3 ilçe başkanlığını kapattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana'da 3 ilçe başkanlığının kapatıldığını açıkladı. Yalçın'ın verdiği bilgiye göre, ilçe başkanlıklarının kapatılma nedeni, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri.
Bu gerekçeyle Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatıldı. Ayrıca, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de görevden alındı. Sözlü, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.