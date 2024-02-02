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- Ekonomi

Borsadaki yükselişin nedeni belli oldu

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 4 ay sonra yeni bir rekora imza attı. Perşembe günü endeks 8682 puan seviyesini görerek tarihi zirvesini test etti. Öte yandan bu hafta piyasaların beklediği en önemli gelişme Fed faiz kararıydı. Karar sonrası altın fiyatları hareketlendi. Perşembe günü gram altının spot fiyatı 2000 lira seviyesini gördü.

Borsadaki yükselişin nedeni belli oldu mask
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Altın ve borsadaki yeni zirvelerin görülmesinin ardından yatırımcılar ilerleyen süreçte piyasadaki seyri merak ediyor. BGL Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altın ve borsaya ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu. Maviş, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Borsa İstanbul’da bir zirve denemesi yani 8 bin 700’e doğru yükseliş bekliyorduk. 8 bin 650 seviyesinin üzerine çıkması piyasalarda beklentiler dahilindeydi. Peki bu yükselişe neler sebep oldu?

Aslında bunun altyapısı hazırlanmıştı. Türkiye’nin görünümünün iyileşmesi ile birlikte yabancıların borsa ve tahvile olan yönelimlerini görmüştük. Yerli yatırımcıların ağırlıkta olduğu Borsa İstanbul’a yabancıların da gelmesi ile birlikte para girişi endekste yukarı yönlü destek sağlayan unsurlar olarak karşımızdaydı.

Zaman zaman gerginleşen, zaman zaman F-35, F-16 ve İsveç’in NATO üyeliği gibi konularda ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin belli bir noktada olumluya dönebilme ihtimali fiyatlamalar içerisinde.

‘GÜVENLİ LİMANDAN ÇIKIŞ, HİSSE SENETLERİNE YÖNELİŞİ GÖRDÜK’

Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklaması sonrası mart ayında faiz indirimi ihtimalinin masada olmadığı anlaşıldı. Bununla birlikte yeniden riskli getiriler noktasında güvenli limanlardan çıkış, hisse senetlerine yönelişi gördük.

BORSADA YENİ HEDEF SEVİYELER

8 bin 700 - 8 bin 750 seviyesi kısa vadeli hedef değerler olarak karşımızda. Bir geri çekilme hareketi olursa 8 bin 450 seviyesi önemli bir destek konumunu sağladı.

YATIRIMCI PORTFÖYLERİNDE ALTIN VE BORSANIN PAYI NE?

Tüm bunlarla birlikte paranın özellikle bu dönemde portföylerdeki dağılımına baktığımızda bunun yüzde 40’ınnın hisse senedinde, yüzde 20’sinin altın ve kıymetli madenler tarafında, geriye kalan yüzde 40’lık bölümün ise yüzde 20’sinin nakit, yüzde 20’sinin kripto paralar tarafında işleme devam ettiğini görmekteyiz.”

2000 LİRAYI GÖREN GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİNLER

Gram altında spot fiyat 2 bin TL seviyesini gördü. Hem dolar hem ons altından etkilenen gram altına baktığımızda yukarı yönlü harekette kısa vadede 2100-2200 seviyesine doğru hareketlenmeler görmemiz mümkün. Burada 2000 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiğinde 2050-2100 bandına doğru hareketler görülebilir.

Kaynak: Milliyet

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02 Şub 2024 - 09:16 - Ekonomi --- Okunma

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