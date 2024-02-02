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02 Şub 2024 - 09:24- Gündem G:

Çalışmalar başladı... İşte ev kadınlarının emeklilik şartları

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili düzenleme çalışmalarının başladığını açıkladı. Düzenlemenin 5 yıl içinde hayata geçirileceği belirtildi. Buna göre, aktif sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Fark şu; primin 3’te 1’ini devlet karşılayacak. Tabi bu destek, asgari ücret ile sınırlı olacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı...

Çalışmalar başladı... İşte ev kadınlarının emeklilik şartları mask
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Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı. Peki, kapsamı ne olacak, ev kadınlarına emeklilik hakkı nasıl tanınacak? Konunun detayına girmeden önce mevcut durumdan kısaca bahsedeyim.

Bugün de ev kadınları sosyal güvenlik sistemine dahil olup, prim ödeyerek, emekli olabiliyorlar. Ev kadınları SGK’ya başvurarak, isteğe bağlı sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK’ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Aylık ödenecek primleri de sınırlar dahilinde ev kadınları kendileri belirliyor.

NE KADAR PRİM ÖDENECEK

En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32’si; en fazla ödenecek prim ise brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplarsak, isteğe bağlı sigorta yaptıracak ev kadınları aylık en az 6.400 lira prim ödeyecek. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise aylık 48 bin lira üzerinden sigortalı olabilirler. Ya da 6.400 lira ila 48 bin lira arasında istedikleri bir tutar üzerinden de isteğe bağlı sigorta primi yatırabilirler. Belirtmekte fayda var; yatırılacak prim ne kadar yüksek olursa emekli olunduğunda alınacak emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Ödenecek primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınları Bağ-Kur kapsamında değerlendirilip, bu şartlara göre emekliliğe hak kazanıyorlar. İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda 9.000 gün prim ödenmesi ve 58 yaşını doldurmaları gerekiyorlar ki, emekli olunabilsin.

ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN

Buraya kadar anlattıklarım, ev kadınlarının mevcut durumda sigorta sistemine girip, emekli olabilmelerinin şartları. Peki, yeni düzenleme ile neler değişecek? Ev kadınlarının sigortalılığına yönelik düzenleme üzerinde çalışılıyor, şartlar netleşince sivil toplum örgütleri ile paylaşılacak ve uygulamaya geçilecek.

Şimdiki haliyle şartlar neler? Aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları yine isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Fark şu; primin 3’de 1’ini devlet karşılayacak. Yani, ödenecek prime devlet desteği var. Bu destek, asgari ücret ile sınırlı olacak. Daha açık anlatayım; bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplarsak, isteğe bağlı sigorta yaptırarak, aylık 6.400 lira prim ödeyecek ev kadınının, priminin 2.133 lirasını her ay devlet karşılayacak; böylece ev kadınının ödeyeceği aylık prim 4.267 liraya düşecek. Asgari ücret arttıkça devletin prim katkısı da bu oran da artacak.

ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI GELİYOR

- YENİ yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Hürriyet

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02 Şub 2024 - 09:24 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Mehmet - Adı üstünde Ev Hanımı , çalışmayan kişi ! Nasıl prim ödeyecek ? 3'te 1'ini devlet karşılayacakmış. Şaka gibi gerçekten ya , bu vaade inanıp oy verecek olanlar birde , ahhh ahhh !

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 21:22
06

Derinceli - Hep secim oncesi hep secim oncesi ama bizim halk hepte yer mi yer hepte yer

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:40
05

Sade Vatandaş - Ev Kadını tutalım ki 50 yıl evlilik hayatı var ve 70 yaşına gelmiş ! Bu hanım nasıl , ne kadar ve ne şekilde prim ödeyecek de emekli olablecek ? Var mı bilen ?

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:38
03

Emekli - Seçimlerden hemen önce popülist açıklamalar buna benzer vaatler nedense akıl çelmek gibi geliyor bana

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 14:41
02

Murteza - Çok güzel. Bunu da 5 yıl sonraya ertelediler. Çalışıyoruz ama hemen kanun çıkmasını beklemeyin demiş.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 12:38
01

Izmitli - 7200 Gün 237 ay yapar x 4.267 = 1.011.279 bu parayı hangi 58 yaş ve üzeri çalışmayan bir kadın verebilir ? Hadi verdi emekli oldu 10.000 tl aldı böyle saçmalık mı olu. Bankaya mevduat faizine yatırsa 1.000.000 tl aylık net 40.000 tl gelir elde eder.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 11:40
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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