Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 Şub 2024 - 09:27- Spor G:

Spor camiasını üzen ölüm! Seyfi Kıvılcım yaşamını yitirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği yapan, Yüzme Federasyonu yönetim kurulunda da yer alan kentin sevilen ismi Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Spor camiasını üzen ölüm! Seyfi Kıvılcım yaşamını yitirdi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2010’lu yıllarda Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği yapan, Yüzme Federasyonu yönetim kurulunda da yer alan kentin çok değerli spor adamı Seyfi Kıvılcım vefat etti. Geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atmasının ardından uzun süreli tedavi altına alınan Seyfi Kıvılcım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SPOR CAMİASI YASTA

62 yaşında aramızdan ayrılan Seyfi Kıvılcım’ın cenazesi Cuma namazına müteakip Ulaşlı Merkez Cami’nden kaldırılıp toprağa verilecek. Uzun yıllar ülke ve kent sporuna önemli hizmetleri olan Seyfi Kıvılcım’ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz.

# Seyfi Kıvılcım, Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği, Kocaeli

02 Şub 2024 - 09:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

İsmail Arınç - Allah rahmet eylesin yüzme.dersi almıştım kendisinden Rabbım taksiratını af etsin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 22:33
05

Enver Küçük - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun gübre fab bilgisayar kısminda sevilen arkadaşımızdı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:58
04

Gökhan - Seyfi hocamıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:01
03

İzmitli41 - Seyfi abimiz insan ilişkileri kuvvetli güler yüzlü neşe dolu bir büyüğümüzdü

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 13:10
02

Nedim Aktürk - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seyfi hocam , ilimize geldiğinde eskrim sporu yapmış sporcularımızdan biriydi. daha sonra yüzme sporunda büyük hizmetleri olan güzel hocamızın ruhu şad olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 12:10
01

Sporcu - SEYFİ HOCAMA ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM...NURLAR İÇİNDE YATSIN...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 09:51
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ertuğrul Sağlam: Amaral’ın neye tepki verdiğini değerlendireceğiz mask
Ertuğrul Sağlam: Amaral’ın neye tepki verdiğini değerlendireceğiz
Güneşspor pes etmiyor mask
Güneşspor pes etmiyor
Kocaeli Kadın FK Şırnakspor’a fark attı mask
Kocaeli Kadın FK Şırnakspor’a fark attı
Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç: Şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık mask
Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç: Şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık
Efeler, Ankara deplasmanında mask
Efeler, Ankara deplasmanında
Gebzespor, Yuvacık ile oynuyor mask
Gebzespor, Yuvacık ile oynuyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL