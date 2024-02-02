Spor camiasını üzen ölüm! Seyfi Kıvılcım yaşamını yitirdi

2010’lu yıllarda Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği yapan, Yüzme Federasyonu yönetim kurulunda da yer alan kentin çok değerli spor adamı Seyfi Kıvılcım vefat etti. Geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atmasının ardından uzun süreli tedavi altına alınan Seyfi Kıvılcım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SPOR CAMİASI YASTA

62 yaşında aramızdan ayrılan Seyfi Kıvılcım’ın cenazesi Cuma namazına müteakip Ulaşlı Merkez Cami’nden kaldırılıp toprağa verilecek. Uzun yıllar ülke ve kent sporuna önemli hizmetleri olan Seyfi Kıvılcım’ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz.