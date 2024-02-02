Spor camiasını üzen ölüm! Seyfi Kıvılcım yaşamını yitirdi

2010’lu yıllarda Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği yapan, Yüzme Federasyonu yönetim kurulunda da yer alan kentin çok değerli spor adamı Seyfi Kıvılcım vefat etti. Geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atmasının ardından uzun süreli tedavi altına alınan Seyfi Kıvılcım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
SPOR CAMİASI YASTA
62 yaşında aramızdan ayrılan Seyfi Kıvılcım’ın cenazesi Cuma namazına müteakip Ulaşlı Merkez Cami’nden kaldırılıp toprağa verilecek. Uzun yıllar ülke ve kent sporuna önemli hizmetleri olan Seyfi Kıvılcım’ın vefatı büyük üzüntü yarattı. Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyoruz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
İsmail Arınç - Allah rahmet eylesin yüzme.dersi almıştım kendisinden Rabbım taksiratını af etsin
Enver Küçük - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun gübre fab bilgisayar kısminda sevilen arkadaşımızdı
Gökhan - Seyfi hocamıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.
İzmitli41 - Seyfi abimiz insan ilişkileri kuvvetli güler yüzlü neşe dolu bir büyüğümüzdü
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun
Nedim Aktürk - Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seyfi hocam , ilimize geldiğinde eskrim sporu yapmış sporcularımızdan biriydi. daha sonra yüzme sporunda büyük hizmetleri olan güzel hocamızın ruhu şad olsun.
Sporcu - SEYFİ HOCAMA ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM...NURLAR İÇİNDE YATSIN...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.