Rehine krizinin gizemi çözülüyor: 7 çalışanı rehin almıştı, tuvalete gidince yakalandı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada dün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi 23.50 sıralarında son buldu. Çitlerden atlayarak fabrikaya giren İbrahim Y, 7 çalışanı rehin aldı. Polisler fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzman polisler, İbrahim Y. ile görüşmeler yaptı.

SPREY BOYA İLE DUVARA YAZI YAZDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için eylem yapan İbrahim Y, içeride fabrikanın duvarına, "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdı. İbrahim Y. sprey boya ile Türk ve Filistin bayraklarını yaparak, arasına bir gülü bant ile yapıştırdı. İbrahim Y. yazının önünde poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İbrahim Y. sosyal medyadan canlı yayın yaparken, içeride çalışanlardan bir kişinin de doğum günü kutlandı. 1 Şubat günü doğan bir personel için alınan pasta İbrahim Y.’den izin alınarak kesilip, doğum günü kutlandı.

TUVALETE GİTTİĞİ SIRADA OPERASYON YAPILDI

Müzakereler sonuç vermeyince polis İbrahim Y.’nin tüm hareketlerini takibe aldı. İbrahim Y. tuvalete gittiği sırada ekipler harekete geçti. İbrahim Y. gözaltına alınırken, çalışanlar kurtarıldı. İbrahim Y.’nin daha önce fabrikada çalıştığı, şu an dekorasyon işleriyle uğraştığı öğrenildi.

İFADESİ ALINIYOR

Üzerinde 2 silah ve bomba olduğu düşünülen düzenekler bulunan İbrahim Y.’nin emniyette sorgusu sürüyor. İbrahim Y.’nin eylemi tek başına mı yoksa başka kişilerle mi planladığı, silahları nasıl ele geçirdiği yapılan soruşturma sonucu ortaya çıkarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi