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02 Şub 2024 - 09:47- Asayiş G:

Rehine krizinin gizemi çözülüyor: 7 çalışanı rehin almıştı, tuvalete gidince yakalandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Procter & Gamble (P&G) fabrikasına girerek 7 çalışanı rehin alan İbrahim Y. tuvalete gittiği sırada operasyon yapılarak gözaltına alındı. İfadesi alınan İbrahim Y.’nin eylemi tek başına mı yoksa başka kişilerle mi planladığı ortaya çıkarılacak.

Rehine krizinin gizemi çözülüyor: 7 çalışanı rehin almıştı, tuvalete gidince yakalandı mask
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi’ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada dün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi 23.50 sıralarında son buldu. Çitlerden atlayarak fabrikaya giren İbrahim Y, 7 çalışanı rehin aldı. Polisler fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzman polisler, İbrahim Y. ile görüşmeler yaptı.

SPREY BOYA İLE DUVARA YAZI YAZDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için eylem yapan İbrahim Y, içeride fabrikanın duvarına, "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdı. İbrahim Y. sprey boya ile Türk ve Filistin bayraklarını yaparak, arasına bir gülü bant ile yapıştırdı. İbrahim Y. yazının önünde poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

İbrahim Y. sosyal medyadan canlı yayın yaparken, içeride çalışanlardan bir kişinin de doğum günü kutlandı. 1 Şubat günü doğan bir personel için alınan pasta İbrahim Y.’den izin alınarak kesilip, doğum günü kutlandı.

TUVALETE GİTTİĞİ SIRADA OPERASYON YAPILDI

Müzakereler sonuç vermeyince polis İbrahim Y.’nin tüm hareketlerini takibe aldı. İbrahim Y. tuvalete gittiği sırada ekipler harekete geçti. İbrahim Y. gözaltına alınırken, çalışanlar kurtarıldı. İbrahim Y.’nin daha önce fabrikada çalıştığı, şu an dekorasyon işleriyle uğraştığı öğrenildi.

İFADESİ ALINIYOR

Üzerinde 2 silah ve bomba olduğu düşünülen düzenekler bulunan İbrahim Y.’nin emniyette sorgusu sürüyor. İbrahim Y.’nin eylemi tek başına mı yoksa başka kişilerle mi planladığı, silahları nasıl ele geçirdiği yapılan soruşturma sonucu ortaya çıkarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# polis, sosyal, İsrail, Gebze

02 Şub 2024 - 09:47 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Fabrikayı rehin aldığı sırada oluşan üretim zararını bu arkadaşa fatura edinde aklı başına gelsin biraz .P&G umarım dava açar ayrıyeten.Zaten fabrika bastığı için bir ceza alması gerekiyor birde maddi ceza yesin..

Yanıtla . 9Beğen . 7Beğenme 02 Şubat 10:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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