Gezeravcı’nın uzay yolculuğu sona eriyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağı saat belli oldu.
Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin Türkiye saati ile 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.
Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.
Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek.
Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.