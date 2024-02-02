Palalı Sabri öldürüldü

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldırdığı için ‘Palalı Sabri’ olarak da bilinen Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Dün gece Beyoğlu'nda Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Sabri Çelebi ile gruptakiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Sabri Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Sabri Çelebi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabri Çelebi hakkında 2023'te fuhuş iddiasıyla açılan davada 248 yıla kadar hapis talep edilmişti.