Önüne gelenin fotoğrafını "Hırsız arıyorum" diyerek çekti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisinin fotoğrafını çekildiği fark eden bir çocuk, fotoğrafını çeken kadına tepki göstererek o anları kayda aldı. Çocuk, "Kaç gündür burada dikilip herkesi neden çekiyorsun?" diyerek kadına seslendi. Kadın ise, "Evime hırsız girdi, hırsızı arıyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine çocuk, "Polise söylesene fotoğraf çekerek neyi bulacaksın?" cevabını verirken kadın, "Sen teröristlerin akrabası mısın?" dedi. Kadın daha sonra telefonu çocuğa doğrultunca çocuk yüzünü kapatırken o görüntüleri izleyenler kadına tepki gösterdi.