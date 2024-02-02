Henüz 472 bilet satıldı

En fazla bilet satışı maraton alt tribünde oldu. Bu tribün için 230 kişi bilet aldı. Numaralı alt tribünden bilet alanların sayısı 112 olarak belirtildi. Maraton üstten 66, güney kale arkasından 51 bilet satışı yapılırken, numaralı üst tribünden ise sadece 13 kişinin bilet aldığı belirtildi. Genelde son gün, gişelerde yoğunluk oluyor. Ancak maçın cumartesi gündüz oynanacak olmasından dolayı maç fazla bir ilgi beklenmiyor. Taraftar sayısının 5 binler dolayında olacağı belirtiliyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ