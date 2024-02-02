Henüz 472 bilet satıldı

En fazla bilet satışı maraton alt tribünde oldu. Bu tribün için 230 kişi bilet aldı. Numaralı alt tribünden bilet alanların sayısı 112 olarak belirtildi. Maraton üstten 66, güney kale arkasından 51 bilet satışı yapılırken, numaralı üst tribünden ise sadece 13 kişinin bilet aldığı belirtildi. Genelde son gün, gişelerde yoğunluk oluyor. Ancak maçın cumartesi gündüz oynanacak olmasından dolayı maç fazla bir ilgi beklenmiyor. Taraftar sayısının 5 binler dolayında olacağı belirtiliyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Sakarya'nın Kocası - Ağa bu takım yenilirse şampiyon yada 2. Olanazsa tek sorumlusu taraftarıdır fazla söze gerek yok passolig de engelliyor bu taraftar sayısını ama genede maratonun altli üstlü dolması gerekiyor
Korfezli - Hiç suçumuz yokken atılan maddelerden ve kötü tezuurattan dolayı Blok cezası yedik, maça gidemiyorum, üzgünüm maça gidecek taraftarimiza diyorum ki küfürsüz ve madde atmadan takımımızı desteklemelerini istiyorum, haydi korfezim seriye devam Ke......
gariban41 - şampiyonluk yolunda en iddaalı takımız. ama ne hikmetse maç 16:00 koymuşlar. nasıl gidicez dükkanı bırakıp bari bu saatte yapıosunuz pazar olsun arkadas bu ne saçmalıktır....
Babakemal - Abi istersen maçı dükkanının önünde oynatalım???
Topun Canı - kombinemiz var. en pahalısını aldık rahat maç izleyelim diye maça gidiyoruz aaa bi bakıyoruz koltukta bi arkadaş. beleş maça girmiş diyor ki reis git başka yerde otur biz oturduk şimdi buraya :) millet maça gelir mi?
Basiskele41 - Çok haklısın aynı dertten bizde şikayetçiyiz yarın loca alsak orayada sahip çıkacaklar herhalde
Malesef
Admin - Biz son dk s3veriz öğrenemediniz bi eyüp maçından 400 bilet satıldı dendi 13.000 taraftar geldi
Ford Thames - 9750 bilet satıldı kalan 3250 köfte ekmekle 13ü00 yapıyor
Basiskele41 - Sekiz numara bekliyoruz sadece vaatlerle maç alınmıyor artık sol bekte Atilla yi görmekten ve kahrolmaktan bıktık ama yinede cumartesi maça gideceğiz çünkü biz Büyük KOCAELİSPOR taraftarıyız
Harbi Izmitli - Altay maçına bile 1000 üzerinde bilet alan taraftar yönetimden biletimi bekliyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.