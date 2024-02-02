Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulundu. Şimşek, devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin takipçisi olacaklarını söyledi.

Bakan Şimşek'ten gençlere kara para uyarısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

Kamuoyunun bilinçlenmesinin, bu suçların önlenmesindeki kritik rolünü dikkate alarak farkındalık artırıcı çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerinin "hesap kullandırma" faaliyetlerinde bulunabildiğini söyledi.

"GELECEKLERİNİ KARARTMASINLAR"

Şimşek, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirterek, "Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor." dedi.

Bu kapsamda mesleki eğitimdeki öğrencilerin staj ücreti için açtığı hesaplara işaret eden Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli." diye konuştu.

Şimşek, MASAK'ın bu durumu engellemek için öncelikle RTÜK ile işbirliği yaptığı bilgisini vererek, TRT tarafından hazırlanan kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanmasına başlandığını bildirdi.

"ORTAÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ GENÇLER DE BİLGİLENDİRİLECEK"

Ayrıca üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için MASAK tarafından hazırlanan afişlerin, üniversitelere gönderilmesi amacıyla YÖK'e iletildiğini anlatan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu afişlerde öğrencilere 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.' uyarısı yapıldı. Benzer işbirliği Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de gerçekleştirildi. MASAK tarafından hazırlanan afişler, gerek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait ve gerekse özel yurtlarda asılması amacıyla Bakanlığına gönderildi. ​​​​YÖK'ün ardından ortaöğretim çağındaki gençlerin bilgilendirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışma başlatıyoruz."

Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yasal mevzuat ve MASAK'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesiyle kamuoyunun bu konularda güçlü biçimde bilgilendirilmesi faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirerek, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"ADLİ MERCİLERLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"

MASAK'ın, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda çalışmalarına, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle de işbirliği içinde aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"MASAK, uyuşturucu kaçakçılığı, örgütlü suçlar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere kara parayla ilgili pek çok konuda gerek kolluk birimlerine ve gerekse adli birimlere çok önemli katkılar sağlıyor. MASAK bir yandan mali sektörden şüpheli işlem bildirimleri vesair bilgileri temin ediyor bir yandan da adli merciler ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü soruşturmalardaki bilgi ve belgeleri ediniyor. Toplanan verilerle soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgeler teknolojik araçlar ve uzmanlık bilgisiyle harmanlanarak yüksek hassasiyetle analize tabi tutuluyor. Bu analizler sonucu adli mercilerle kolluk kuvvetlerine suç ve suçluya dair yeni açılımlar sağlanıyor, suç şüpheleri kesinleştiriliyor, yeni suç ağları deşifre ediliyor, suçtan elde edilen kara paraya el konulması sağlanıyor."

Kaynak: AA

# para, HER, çalışma, yeni

02 Şub 2024 - 10:49 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bütün emeklilere ek olarak verilecek parayı açıkladı mask
Bütün emeklilere ek olarak verilecek parayı açıkladı
20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme mask
20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış mask
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum mask
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? mask
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu mask
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL