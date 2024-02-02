13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bedeli ödenecek ilaçlar listesinde düzenleme yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 2, 2024
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/zo0nQjG94Y pic.twitter.com/qpL2OYqHuE
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.