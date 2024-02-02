Gebze’de aynı isimli iki muhtar adayı

Gebze Ulus Mahallesi’nde çekilen görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Bayram Demir isimli iki muhtar adayı Mercedes marka otomobil kullanırken, seçim çalışmalarında araçlarını kullandıkları görüldü. Aynı isimli iki muhtar adayının üzerinde fotoğraflarının olduğu aynı marka otomobilleri kullanarak mahallede seçim çalışmalarını yürütmesi ilgi çekti. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Gebze belediyesi Ulus mahalle muhtar adaylarının aynı isim soyismine ve aynı arabalara sahip olmaları gündem oldu. pic.twitter.com/lpdQPXksaK
— ZAM Haber (@ZAMajans) February 1, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
vatandaş - Benim oyum Bayram Demir'e :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.