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02 Şub 2024 - 10:58- Siyaset G:

CHP Kartepe Kadın Kolları’nda yeni başkan Münevver Arslan

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CHP Kartepe Kadın Kolları İlçe Başkanı Meclis Üyesi olan Ayla Demir, belediye meclis üyesi adayı oldu. Demir görevi bırakırken Kadın Kolları Başkanlığına Münevver Arslan atandı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP Kartepe Kadın Kolları’nda yeni başkan Münevver Arslan mask
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HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

CHP Kartepe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Münevver Arslan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almaktan son derece gururluyum. Mevcut başkanımız Ayla Demir'in taşıdığı bayrağı devraldık. Başkanımıza ve kıymetli ekibine verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ekibimle birlikte devraldığımız bayrağı büyük bir sorumlulukla taşıyacağımızdan emin olunmasını istiyoruz. Her zaman başta kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın yanında olacağız.”

SİZE VE YÖNETİMİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ

Başkanlığı devreden Ayşen Demir ise, sosyal medya hesabından Arslan’a başarılar dileyerek, “3,5 yıl gururla taşıdığımız bu bayrağı size devretmekten onur ve mutluluk duyuyoruz başkanım, size ve yönetiminize bu yeni görevinizde başarılar diliyoruz.” dedi.

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02 Şub 2024 - 10:58 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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