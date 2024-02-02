CHP Kartepe Kadın Kolları’nda yeni başkan Münevver Arslan

HER ZAMAN KADINLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

CHP Kartepe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Münevver Arslan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bağımsızlığın, özgürlüğün, insan haklarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almaktan son derece gururluyum. Mevcut başkanımız Ayla Demir'in taşıdığı bayrağı devraldık. Başkanımıza ve kıymetli ekibine verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ekibimle birlikte devraldığımız bayrağı büyük bir sorumlulukla taşıyacağımızdan emin olunmasını istiyoruz. Her zaman başta kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın yanında olacağız.”

SİZE VE YÖNETİMİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUZ

Başkanlığı devreden Ayşen Demir ise, sosyal medya hesabından Arslan’a başarılar dileyerek, “3,5 yıl gururla taşıdığımız bu bayrağı size devretmekten onur ve mutluluk duyuyoruz başkanım, size ve yönetiminize bu yeni görevinizde başarılar diliyoruz.” dedi.