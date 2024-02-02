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Ön seçimi kaybeden Bozkurt Uslu: “Küs olduklarımızla barışacağız”

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CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı olan fakat ön seçimde sandıktan çıkmayı başaramayan Bozkurt Uslu sosyal medya yaptığı paylaşımda, “Elbette kimilerimizin hakkı yendi, kimilerimizin kalbi kırıldı. Fakat CHP bizim baba evimiz. Kırgınlıklarımız unutup yola çıkacağız. Küs olduklarımızla barışacağız.” sözleri ile birlik çağrısı yaptı.

Yavuz Solmaz
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Ön seçimi kaybeden Bozkurt Uslu: “Küs olduklarımızla barışacağız” mask
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KÜS OLDUKLARIMIZLA BARIŞACAĞIZ

CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Uslu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kuruluşun, kurtuluşun, üretimin, refahın, hürriyetin temsilcisi olan biz Cumhuriyet Halk Partililerin sorumluluğu her zamankinden fazla. Türkiye’de hukuk devleti ilkesi rafa kaldırılmışken, halkımız adalet ararken, ülkemiz tarihinin en yakıcı ekonomik buhranını yaşarken bizlerin küsme, kırılma, kapıyı çarpıp çıkma lüksü yok. Elbette ki Ankara’da da kentimizde de sayabileceğimiz onlarca hata yapıldı. Elbette kimilerimizin hakkı yendi, kimilerimizin kalbi kırıldı. Fakat CHP bizim baba evimiz. Kırgınlıklarımız unutup yola çıkacağız. Küs olduklarımızla barışacağız.

 

HALKIN BİRİNCİL İHTİYACINI ÖNDE TUTTUK

Bu davanın bir bağımsızlık, bir özgürlük davası olduğunu unutmayacağız. Önceliğimizin ülkemiz ve milletimiz. 2019 yerel seçimlerinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere kazandığımız belediyelerde büyük oranda partimizin halkçı yönünü hayata geçirdik. Bir yandan şehirlerimizin eksikliklerini giderirken diğer yandan halkımızın birincil ihtiyaçlarını hep en önde tuttuk. Belediye başkanlarımız bir çocuk dahi aç uyumasın diye şefkatle yaklaştılar kentlerine. Bu yüzden kazandığımız belediyeleri korumak, daha çok ilimiz ve ilçemizde halkımızı halkçı belediyecilikle tanıştırmak için gayret sarf etmeliyiz.

 

SİYA KIRGINLIKLARI BIRAKMAMIZ GEREKİYOR

Önümüzde iki ay var. Bu iki ayda canla başla çalışmalıyız. Bu anlamda aday olan arkadaşlarımızın da siyasi kırgınlıkları bırakması ve her partilimi her yurttaşımı kucaklaması gerek. Hemşericilik yapmadan, insanımızı ayırmadan bunları yapması gerek… Başarılı olmak için, en çok göç alan bir şehirde kazanırken de, başardıktan sonra da buna mecburuz. Partimin dışarda bırakılmış veya kalmış çok değeri var. Onları mutlaka yeniden kazanmalıyız. Bu yolda buna çok ihtiyacımız var.”

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02 Şub 2024 - 11:01 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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