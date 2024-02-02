Evine balkondan girmeye kalkınca 3’üncü kattan düşüp öldü

Olay gece saatlerinde, Derince Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen Turgaycan Kanat anahtarını unuttuğunu fark etti. Turgaycan Kanat apartman girişinin üstünde yer alan asma tavanın üzerinden evinin balkonuna geçmek istedi. Asma tavan çökünce Turgaycan Kanat, 3’üncü kattan aşağı düştü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düşen Turgaycan Kanat'ı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından, genci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Turgaycan Kanat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Adam Haklı - Zaman zaman hepimiz bu hatayı yapabiliyoruz, ya da yeltenebiliyoruz. Zor bir durum Allah rahmet eylesin.
Cinayet - Mutahiti yakalayıp cezalandırmak gerek. Bir insanı tasiyamayan asma kat kimbilir kimi öldürecekti bu kaza değil cinayet
Victory - Asma kat demiyor asma tavan diyor
Bülent Sağlam - Adamm mekanın cennet olsun koçum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.