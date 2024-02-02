Bakan Yumaklı: Su için toplumsal mutabakat gerekiyor

SU VERİMLİLİĞİ KONUŞULDU

Su verimliliği seferberliği kapsamında sanayi kuruluşlarında içme suyu yerine gri su kullanımını özendirmek ve su kullanımını azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Sanayide Sur Verimliliği toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda sanayide su verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalar konuşuldu. Toplanda iki bakanlık arasında su verimliliği protokolü imzalandı.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman ile Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Burkay, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sanayiciler ve çok salıda protokol üyesi katıldı.

GRİ SU KULLANIMI YÜZDE 30

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de sanayi suyunda gri suya geçiş noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sanayide yıllık 15 milyon metreküp suyun gri su olarak kullanıldığını ve bunun sanayide kullanılan suyun yüzde 30’u olduğunu söyleyen Büyükakın, “Firmaların artık tesislerini kurup gri suyu kullanmaları gerekiyor. 2015 yıldan bu yana 109 milyonluk metreküp su tasarruf sağlandı. İki Yuvacık Barajı kadar bir suya tekabül ediyor.

GRİ SU KULLANIMI ARTMALI

Gri su için hatların çekilmesi gerekiyor. Sanayide kullanılan su niteliği farklı olduğu için fabrikaya üç ayrı su hattı çekilemeyeceği için mutlaka tesis kurmaları gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bu konudaki hassasiyetin artması ile su kullanımı konusunda daha hassas bir süreç olmasını bekliyoruz. Bir kot pantolon üretmek için onlarca litre su kullanılıyor. Önemli olan proses sularını azaltacak ya da gri su kullanımını hızlandıracak çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Sanayinin son 20 yılda çok ciddi değişimler yaşadığını anlatan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Sanayide geri dönüşüm sularının kullanılması çok önemli. İlimizde gelişen değişim ve dönüşümler ülkemize örnek çalışmalar yapılıyor. Çevreyi korunması için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Atık suların yüzde 72’si ileri biyolojik arıtma sisteminden geçiyor. İki yıl içinde yüzde 100 ileri biyolojik arıtmaya geçeceğiz. Dere yataklarımızın debileri anlık olarak kontrol ediliyor. Alıcı ortama bırakılabilecek tüm atıklar denetim altında. Tüm vidanjörler anlık takip ediliyor. Önce kullandığımız suyu korumak ardından israfı engellemek bizim hedefimizdir” diye konuştu.

TÜRKİYE SU STRESİ YAŞIYOR

Küresel şoklara karşı Türkiye’ye dayanıklı hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şöyle konuştu:

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve tam bağımsız bir Türkiye bırakma hedefimiz var. İklim değişikliğinin etkilerini yaşadığımız bu süreçte iklim politikalarına uluslararası düzenlemeler getirildi, çevre teknolojilerini geliştirdik. Ülkemiz iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye su stresi yaşan ülkelerden biri. Suyu korumak için yeşil dönüşüm konusu önemlidir. Tarımdan endüstriyel kullanıma kadar su ayak izini aza indirmemiz gerekiyor. Artık bunu yapmak zorundayız.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAĞIZ

Su kaynaklarımızı verimli kullanacak teşvikleri, yatırım programlarını bu doğrultuda yapıyoruz. 42 milyar liralık atık su arıtma tesisi projelerimiz yapıldı ve devam ediyor. Yeşil destek teşviklerimizi yakında açıklayacağız. Sanayilerimizin bundan yararlanması için teşviklerimizi açıklayacağız. Yeşil dönüşüm projelerimizin desteklerine uzun vadeli destekleyeceğiz. Ülkemizin yeşil dönüşümü için seferberlik içinde olacağız. Bunun adına Tarım Bakanlığımızla protokol imzalayacağız”

DAHA ÇOK İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Kocaeli sanayi üretim kapasitesi ile baş şehirleri olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sadece endüstriyel değil tarımsal ve kentsel su kullanımının arttığını belirten Yumaklı, “Konu su olduğunu sanayi, tarımsal ve kentsel su kullanımının birlikte düşünmek gerekiyor. Su artık stratejik bir noktaya geldi. Üretim proseslerinin tamamında suya olan ihtiyaç daha da artıyor. Karşı karşıya olduğumuz iklim krizinden dolayı su için daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var.

SUYUN DÜNYA GÖRÜŞÜ YOK

Türkiye su açısından su stresi altında olan bir ülke. Su fakiri olmamız kaçınılmaz. Ama bu engellenebilir. Bunun için yapılacak çalışmalar çok önemli. Suyun kullanımı ve korunması için çalışmalar yapılması için çalışmalar yaptık. Tarımsal sulamada yeni yöntemlerle ilgili çalışma yaptık. Toplumsal bir mutabakatımızın olması lazım. Su ile ilgili sorun bizim dünya görüşümüz, dünyaya bakışımız ile alakalı değil. Su konusu herkesi etkiler. Bunun için toplumsal bir mutabakata sahip olmamız gerekiyor. Ulusal su kurulunun kurulması da bununla ilgilidir” dedi.