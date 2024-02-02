654 liralık yemek için ‘su’ fişi verdiler

Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde bulunan bir restoranda cağ kebap yiyenler 654 lira ödedi. Kesilen fişi inceleyenler, su için fiş kesildiğini gördü. İşletmenin yüzde 1 vergi ödemek için su fişi kestiğini anlayanlar duruma tepki gösterdi.
‘Gıda Ajansı’ sosyal medyada restoranın kestiği fişleri paylaştı. Gıda Ajansı şu paylaşımı yaptı: “Derince’de faaliyet gösteren bu restoranda cağ kebap yiyen bir takipçimiz toplamda 654₺'lik yemek sonrasında aldıkları %1 KDV'li fişleri paylaştı. Düşünün ki birileri 654₺'lik su içmiş. Cebinizden çalıp, kasaya atıyorlar.”
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(36 )
Gariban - Bu memlekette tek gariban bodrolu çalışandır maaşı almadan devlet vergisi katmerli bir şekilde alıyor.
Ahmet - Bordrolu işçiden kuruşu kuruşuna vergi kesiyorlar devlet denetlemiyor bu ülkede vergi adaleti yok zenginler hep vergi kaçırıyor herşeyi gider gösteriyorlar.
Cem - Malum partiye oy verenlerdir vergi kaçıranlar.
Erdal - Ondan sonra hükümet hırsız hükümet hırsız insan neyse karşısındaki ni de öyle görürmüs
4141 - Sonra senin önünden volvo jiplerle geçerler bunlar. Böyle çalınca böyle de yerler vatandaş şikayet etmese kimsenin ruhu duymayacak hey yavrum heeyyyy. Aklıma eskiden reha muhtarın haberlerde söylediği bi söz geldi. Anladınız siz onu hatırladınız hatırladınız...
İsmail Yirmibeşlioglu - Rehanın sözünü hatırlamadım. Bir zahmet hatırlatımısınız. Teşekkürler
Ali - Maliye ne iş yapıyor ki
Misafir 2 - Bir sanayi esnafına gidin bakalım tornavida eline alınca 1000 tl'den başlıyor, fiş istersen %20 eklemekle tehdit ediyor. Yada bir kuaförün fiş kestiğini gördünüz mü? Tümden bunları cezadan geçirmek gerek, hemde öyle böyle değil biraz acıtmalı..
Derinceli - Vergi kaçıranları devletin ilgili kurumlarına şikayet edelim.
Tipikayik - Çok güzel reklam olmuş fiyatları artar iki güne
Adem X - Tebrik ediyorum (yakalayan vatandaşı)
Hırsızlık, Arsızlık,her tür ticaret yapılır
Hatta birileri reklam da sayar.
Dede4141 - Hem devletten. hem yediği yemeğin vergisini peşin veren musteririn parasını cebinden caliyorler. deveyi komple hamuduyla goturuyorlar demek. Geriye dönük bütün kestikleri müşteri fişlerini devlet incelesinde ibretlik bı ceza alsınlar ibreti alem için.eskiden vergi kaçıran in dükkanına niye kapandığında dair bir kağıt asarlardi ibrati alem için
Ahmet Kurt - Nasıl bir açgözlülük.. Sanki yemek bedeli az da vergiden çalarak telafi ediyorlar..
Vatandaş - Şimdi buradaki sadece olay bu adamın usulsüz işlem yapması mi yoksa devlet mekanizmalarını tam kapsamlı kullanmayıp bunlara açık kapı bırakması mi kim suçlu?
Vatandaş - olacağı buydu nolucak başka vatandaş da esnafta şaşırdı ne yapacağını ekonominin etkisi ve ne dirimda olduğumuzun kanıtı bu esnafa kızmıyorum ben ülkeyi bu hale getirenlerin suçu bu
Derinceli - Sistem yanlis sistemsel olarak denetim olmali kisilerin insiyatifinde olmamali ve ulkemizde surekli af cikiyor hicbirseyim cezasi yok
İzmit li - İkisinin de KDV oranı aynı değil mi neden bu kadar yaygara koparıyorsun??
Bilal - Yemekte %18 vergi =117.72 ₺ vermesi gerekiyor
Şu da %1 =6.54 ₺ vermiş
111.18 ₺ çalmış
Aktazi - Bildiyim kadarinca aynı deyil yeme içme restoran %18 kadeve ödüyor devlete nasıl ekmekte kadeve düşükse suda aynı gir markete Bi deodorant al bide ekme yada şu bak bakalım kaç para alıyorlar
Haluk - Maliye koşsun hemen
Yorgun Yolcu - hiç kimse kimsenin sırtından hilleli yollardan kazanç sağlayamaz madem size cağ kebabı yediğiniz hâlde su fişi kesti ilgili mercilere şikâyette bulundunuzmu bulundu iseniz size ne cevap verildi. burada vatandaşa onu açıklayın ve cağ kebabı yediniz kurumu açıklayın O. kurumun illâki bir ismi var ama malesef anladığım kadarı ile siz kebabçıyı halka şikâyet ediyorsunuz. vergi dairesi Belediye şikâyet mercileri lütfen
Kandıralı - Cimer e sikayet edin lutfen. Orasi ilgilenir
Essraa - o esnada esnafa söyleseydiniz de yenisini vermedi mi
Vatandaş - Siz ozaman dolandırıcılığı sonra telafi edilir buluyor sunuz
Esnaf Klasik - Esnaftan fayda gelmez. Dünyada sadece kendi vardır
Okuyucu - Derince de bı tane çağ kebabci var zaten adres belli
Medcezir - Neresi olduğunu bilsekte gitmesek oraya
Deri̇nce'li̇m - Eskiyol'da 1 tane çağ kebapçı var Derince'de adres belli,evet bu haber ihbar sayılır,top maliyede
Qwert - Suları arabaya yükle götür. İtiraz ederlerse satış fişi elinde. Polis çağır.
Zafer İnananların - Evde tencere yemeği yiyenler basur olmazmış
Edaaa - Evinizde yemek yemenizi tavsiye ederim.
5441 - İnsanlar cezayı o işletmeye gitmeyerek verebilir hemde en güzel ceza beş kuruş kazanmasın ki böyle hileli işler yapamasın..
Derinceli Dadaş - Bir Erzurumlu olarak en berbat restoran.
Doğrucu Davut. - Vergi dairesi incelesin bakalım. Ne çıkacak.
Hassan - Vergi dairesi var mı
Tavşantepeli - Bu bir ihbardır derhal ceza işlemleri yapılmalı
Korfezli - herkes gücü yettigi ölçüde hırsız memlekette.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.