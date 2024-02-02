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02 Şub 2024 - 11:58- Türkiye G:

654 liralık yemek için ‘su’ fişi verdiler

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde, cağ kebap yiyerek 654 lira ödeyenler, fişi incelediklerinde işletmenin daha az vergi ödemek için ‘su’ fişi kestiğini görünce duruma tepki gösterdi.

654 liralık yemek için ‘su’ fişi verdiler mask
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Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi’nde bulunan bir restoranda cağ kebap yiyenler 654 lira ödedi. Kesilen fişi inceleyenler, su için fiş kesildiğini gördü. İşletmenin yüzde 1 vergi ödemek için su fişi kestiğini anlayanlar duruma tepki gösterdi.

‘Gıda Ajansı’ sosyal medyada restoranın kestiği fişleri paylaştı. Gıda Ajansı şu paylaşımı yaptı: “Derince’de faaliyet gösteren bu restoranda cağ kebap yiyen bir takipçimiz toplamda 654₺'lik yemek sonrasında aldıkları %1 KDV'li fişleri paylaştı. Düşünün ki birileri 654₺'lik su içmiş. Cebinizden çalıp, kasaya atıyorlar.”

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Derince, fiş, su, sosyal
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02 Şub 2024 - 11:58 Kocaeli/ Derince- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(36)
36

Gariban - Bu memlekette tek gariban bodrolu çalışandır maaşı almadan devlet vergisi katmerli bir şekilde alıyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:27
35

Ahmet - Bordrolu işçiden kuruşu kuruşuna vergi kesiyorlar devlet denetlemiyor bu ülkede vergi adaleti yok zenginler hep vergi kaçırıyor herşeyi gider gösteriyorlar.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 15:05
32

Erdal - Ondan sonra hükümet hırsız hükümet hırsız insan neyse karşısındaki ni de öyle görürmüs

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:41
30

4141 - Sonra senin önünden volvo jiplerle geçerler bunlar. Böyle çalınca böyle de yerler vatandaş şikayet etmese kimsenin ruhu duymayacak hey yavrum heeyyyy. Aklıma eskiden reha muhtarın haberlerde söylediği bi söz geldi. Anladınız siz onu hatırladınız hatırladınız...

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 08:17
33

İsmail Yirmibeşlioglu - @4141 30 nolu yoruma cevabı: Rehanın sözünü hatırlamadım. Bir zahmet hatırlatımısınız. Teşekkürler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:42
27

Misafir 2 - Bir sanayi esnafına gidin bakalım tornavida eline alınca 1000 tl'den başlıyor, fiş istersen %20 eklemekle tehdit ediyor. Yada bir kuaförün fiş kestiğini gördünüz mü? Tümden bunları cezadan geçirmek gerek, hemde öyle böyle değil biraz acıtmalı..

Yanıtla . 25Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 22:51
26

Derinceli - Vergi kaçıranları devletin ilgili kurumlarına şikayet edelim.

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 22:16
25

Tipikayik - Çok güzel reklam olmuş fiyatları artar iki güne

Yanıtla . 1Beğen . 9Beğenme 02 Şubat 20:57
31

Adem X - @Tipikayik 25 nolu yoruma cevabı: Tebrik ediyorum (yakalayan vatandaşı)

Hırsızlık, Arsızlık,her tür ticaret yapılır

Hatta birileri reklam da sayar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:03
24

Dede4141 - Hem devletten. hem yediği yemeğin vergisini peşin veren musteririn parasını cebinden caliyorler. deveyi komple hamuduyla goturuyorlar demek. Geriye dönük bütün kestikleri müşteri fişlerini devlet incelesinde ibretlik bı ceza alsınlar ibreti alem için.eskiden vergi kaçıran in dükkanına niye kapandığında dair bir kağıt asarlardi ibrati alem için

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 20:22
23

Ahmet Kurt - Nasıl bir açgözlülük.. Sanki yemek bedeli az da vergiden çalarak telafi ediyorlar..

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 19:45
22

Vatandaş - Şimdi buradaki sadece olay bu adamın usulsüz işlem yapması mi yoksa devlet mekanizmalarını tam kapsamlı kullanmayıp bunlara açık kapı bırakması mi kim suçlu?

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 19:23
20

Vatandaş - olacağı buydu nolucak başka vatandaş da esnafta şaşırdı ne yapacağını ekonominin etkisi ve ne dirimda olduğumuzun kanıtı bu esnafa kızmıyorum ben ülkeyi bu hale getirenlerin suçu bu

Yanıtla . 6Beğen . 13Beğenme 02 Şubat 18:33
19

Derinceli - Sistem yanlis sistemsel olarak denetim olmali kisilerin insiyatifinde olmamali ve ulkemizde surekli af cikiyor hicbirseyim cezasi yok

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:31
18

İzmit li - İkisinin de KDV oranı aynı değil mi neden bu kadar yaygara koparıyorsun??

Yanıtla . 0Beğen . 15Beğenme 02 Şubat 18:13
37

Bilal - @İzmit li 18 nolu yoruma cevabı: Yemekte %18 vergi =117.72 ₺ vermesi gerekiyor

Şu da %1 =6.54 ₺ vermiş

111.18 ₺ çalmış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:18
29

Aktazi - @İzmit li 18 nolu yoruma cevabı: Bildiyim kadarinca aynı deyil yeme içme restoran %18 kadeve ödüyor devlete nasıl ekmekte kadeve düşükse suda aynı gir markete Bi deodorant al bide ekme yada şu bak bakalım kaç para alıyorlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 02:35
15

Yorgun Yolcu - hiç kimse kimsenin sırtından hilleli yollardan kazanç sağlayamaz madem size cağ kebabı yediğiniz hâlde su fişi kesti ilgili mercilere şikâyette bulundunuzmu bulundu iseniz size ne cevap verildi. burada vatandaşa onu açıklayın ve cağ kebabı yediniz kurumu açıklayın O. kurumun illâki bir ismi var ama malesef anladığım kadarı ile siz kebabçıyı halka şikâyet ediyorsunuz. vergi dairesi Belediye şikâyet mercileri lütfen

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 17:55
14

Kandıralı - Cimer e sikayet edin lutfen. Orasi ilgilenir

Yanıtla . 12Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 17:39
13

Essraa - o esnada esnafa söyleseydiniz de yenisini vermedi mi

Yanıtla . 5Beğen . 13Beğenme 02 Şubat 17:36
21

Vatandaş - @Essraa 13 nolu yoruma cevabı: Siz ozaman dolandırıcılığı sonra telafi edilir buluyor sunuz

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 19:21
12

Esnaf Klasik - Esnaftan fayda gelmez. Dünyada sadece kendi vardır

Yanıtla . 15Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 16:57
11

Okuyucu - Derince de bı tane çağ kebabci var zaten adres belli

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 16:50
17

Deri̇nce'li̇m - @Medcezir 10 nolu yoruma cevabı: Eskiyol'da 1 tane çağ kebapçı var Derince'de adres belli,evet bu haber ihbar sayılır,top maliyede

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 18:12
09

Qwert - Suları arabaya yükle götür. İtiraz ederlerse satış fişi elinde. Polis çağır.

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 16:07
08

Zafer İnananların - Evde tencere yemeği yiyenler basur olmazmış

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 15:07
05

5441 - İnsanlar cezayı o işletmeye gitmeyerek verebilir hemde en güzel ceza beş kuruş kazanmasın ki böyle hileli işler yapamasın..

Yanıtla . 43Beğen . 2Beğenme 02 Şubat 14:05
04

Derinceli Dadaş - Bir Erzurumlu olarak en berbat restoran.

Yanıtla . 32Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 13:24
03

Doğrucu Davut. - Vergi dairesi incelesin bakalım. Ne çıkacak.

Yanıtla . 49Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 13:01
07

Hassan - @Doğrucu Davut. 03 nolu yoruma cevabı: Vergi dairesi var mı

Yanıtla . 20Beğen . 6Beğenme 02 Şubat 14:27
02

Tavşantepeli - Bu bir ihbardır derhal ceza işlemleri yapılmalı

Yanıtla . 49Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 12:53
01

Korfezli - herkes gücü yettigi ölçüde hırsız memlekette.

Yanıtla . 57Beğen . 1Beğenme 02 Şubat 12:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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