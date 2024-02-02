654 liralık yemek için ‘su’ fişi verdiler

Yorgun Yolcu - hiç kimse kimsenin sırtından hilleli yollardan kazanç sağlayamaz madem size cağ kebabı yediğiniz hâlde su fişi kesti ilgili mercilere şikâyette bulundunuzmu bulundu iseniz size ne cevap verildi. burada vatandaşa onu açıklayın ve cağ kebabı yediniz kurumu açıklayın O. kurumun illâki bir ismi var ama malesef anladığım kadarı ile siz kebabçıyı halka şikâyet ediyorsunuz. vergi dairesi Belediye şikâyet mercileri lütfen