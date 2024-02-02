Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Yazıcı: İzmit'i daha güzel bir geleceğe taşıyacağız

Zafer Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı, İzmit’te bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz yaptığı açıklamada, "Adaylarımızı belirlemeye devam ediyoruz. Zafer Partisi belediyelerinde sığınmacılar için kaynak kullanılmayacak. Sığınmacıların, bu ülkenin vatandaşı tarafından verilen vergilerle inşa edilmiş tesislerin sadece bir tanesini kullanma hakkı olacak. Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Biz düşünceyi iktidar etmek istiyoruz. Kayırmanın olmadığı bir düşünce iktidar olsun istiyoruz. İzmit nüfusu, sanayisi ve günlük çalışan insan kaynağıyla Kocaeli'nin gözdesi ve Yüksek Mühendis Recep Yazıcı başkanımla bu ilçeyi kazanacağız." dedi.

KENTİN ÖLÜ TOPRAĞINI ÜZERİNDEN ATACAĞIZ

Recep Yazıcı, çevre mühendisi olarak edindiğim bilgi ve deneyimleri İzmit'i daha temiz, daha yeşil, daha sağlıklı bir şehir yapmak için kullanmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bizim yüzde 17 kazanma ihtimalimiz var. AK Parti ve CHP kapışırken biz aradan çıkabiliriz. İnşallah Allah bize nasip eder. İzmit'in eksiklerini biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Seçildiğimiz takdirde belediyemizin kapısı açık olacak. İzmit çok değerli, yurtdışında 'İzmit' dediğin zaman insanlar biliyor. Kocaeli bilinmiyor ama İzmit biliniyor. Bu kentin ölü toprağını üzerinden atacağız ve markalaşmayı sağlayacağız. 'Unutma! Sen İzmit' sin' diyeceğiz.

BİRLEŞMİŞ VE BAŞARILI ŞEHİR YAPACAĞIZ

Katılımcı ve şeffaf olacağız, çevre dostu projelere imza atacağız, sosyal politikalar ortaya koyacağız, altyapı ve ulaşım üzerine çalışmalar yapacağız, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına imza atacağız, İzmit kültür ve sanat merkezi haline gelecek, ekonomik kalkınma adına adımlar atacağız ve İzmit'i yatırımcılar için cazip hale getireceğiz, bu kentin turizm potansiyeli çok fazla ve yabancı turistler için cazip hale gelecek. Bu yolda vatandaşımızın benimle birlikte olmasını istiyorum. Verilecek destekle birlikte, güçlü, birleşmiş ve başarılı bir şehir yapacağımıza inancım tam. İzmitlilerin ruhunu canlandıracağız, İzmit'i daha güzel bir geleceğe taşıyacağız"