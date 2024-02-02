Lastik-İş işçilerin rehin alınmasını kınadı

Lastik-İş Sendikası, Gebze’de bulunan P&G fabrikasında 7 işçinin rehin alınmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Rehin alınan kişiler arasında sendika üyelerinin olduğunu ifade eden Lastik-İş Sendikası, şu açıklamayı yaptı: “Anlaşıldığı kadarıyla bu eylemi yapan kişi böyle bir eylemi İsrail’i protesto etmek ve Filistin hareketine destek vermek için başvurduğunu belirtmiştir. Öncelikle vurgulamak istiyoruz ki sendikamız İsrail’in Filistinli kadın ve çocuklar dahil on binlerce insanı vahşice katletmesini bir insanlık suçu olarak görmektedir. Dolayısıyla bu olaylar nedeniyle İsrail’in uluslararası alanda mümkün olan en sert şekilde kınanmasını ve cezalandırılmasını talep etmektedir.

İŞYERİNİ SİLAHLA BASARAK TERÖR UYGULAMAK MEŞRU GÖRÜLEMEYECEK BİR HAREKETTİR

Ancak öte yandan hangi nedenle olursa olsun sendikamız masum insanlara zarar verecek, insanları zorla alıkoyarak gerçekleştirilecek hiçbir eylemi de doğru ve yerinde bir mücadele yöntemi olarak görmemektedir. İnsanların hayatını tehlikeye atacak şekilde bir işyerini silahla basarak terör uygulamak hiçbir şekilde meşru görülemeyecek bir harekettir. Bu olay konusundaki en büyük tesellimiz eylemin herhangi bir can kaybı ya da üzücü bir durum ortaya çıkmadan sona erdirilmiş olmasıdır. Bu nedenle sendikamız 7 Procter And Gamble çalışanının rehin alınması şeklindeki bu eylemi şiddetli bir şekilde kınamaktadır.”

Kaynak: HABER MERKEZİ