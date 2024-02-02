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Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı yüksek hızlı trenle seyahat etmek isteyen yolcular sefer sayılarının az olmasından dolayı bilet bulmakta zorlanıyor. Hızlı trenin en yoğun iki durağı İstanbul ve Eskişehir’de şehirlerarası yolculukta tren kullanmayı tercih eden vatandaşlar, günler öncesinden randevu aramalarına rağmen bilet bulamadıklarını ve son dönemlerde fiyatların çok yükseldiğini belirterek yetkililere seslendi.

Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi mask
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Vatandaşlar yüksek hızlı tren hatlarında sefer azlığı ve ücret tarifesinin yüksek olmasından şikayet ediyor. Türkiye’nin en çok kullanılan tren istasyonları İstanbul ve Eskişehir’de bilet bulmak neredeyse imkansız duruma geldi. Normal şartlarda sefer sayılarının az olmasından yakınan vatandaşlar, buna bir de ara tatil yoğunluğunun eklenmesiyle tren yolculuğunun neredeyse hayal olduğunu belirttiler.

Uzun süredir istediği gün ve saatte koltuk bulamadığını belirten vatandaşlar, bilet alabilmek için en az 1 hafta önceden randevu aramalarına rağmen uygun seferler bulamadıklarını dile getirdi. Özellikle Eskişehir-İstanbul hatları arasında büyük bir yoğunluk yaşandığını söyleyen yolcular, bilet fiyatlarının da pahalı olduğu ifade ederek yetkililerden konuyla ilgili çalışma başlatmalarını istedi.

“HEP BOŞLUK ARAYIP, İPTAL EDİLEN BİLETE BAKIYORUZ”

Ankara’dan Eskişehir’e hızlı trenle gelen Mazlum Doğan, “Hatların sayısını bilmiyorum ama binmeden yarım saat evvel varılmadığı zaman binemiyorsun. Çünkü büyük kuyruklar oluşuyor. Her şeyin arttığı gibi tren biletlerinin de fiyatları artıyor. Yakıta mı bağlı, enerjiye mi bağlı bilemiyorum ama fiyatlar çok yüksek. Tren bileti bulmak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Hep boşluk arayıp, iptal edilen bilete bakıyoruz. Yani sefer sayılarının artması lazım. 15 gün öncesinde zaten internete düşmüyor. 1 hafta evvelinden alman gerekiyor. Onu da istediğin saat ya da günde bulamayabiliyorsun. Ayrıca temizlik çok önemli. Mesela restoran kısmındaki masalar ve tuvaletler çok kirli, çok kötü. Yetkililerden bu konuda inceleme, denetleme ve çalışma bekliyoruz” dedi.

“İSTEDİĞİM SAATLERE TREN BİLETİ BULAMIYORUM”

Vatandaş Barış Korkmaz ise, “Eskişehir-İstanbul hatları arasında bence çok aşırı yoğunluk var ve seferler yetersiz kalıyor. Özellikle Eskişehir gibi öğrencinin yoğun olduğu bir kentte İstanbul-Ankara arası gidip gelmekte bence sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bilet fiyatları bir öğrencinin bütçesini aşmış durumda. Öğrenciyi de geçelim, asgari ücretli bir ailenin de bütçesini aşmış durumdadır. Ben de sıkıntı yaşıyorum, istediğim saatlere tren bileti bulamıyorum. 1 hafta ya da 10 gün önceden randevulu bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu da tam olarak istediğiniz saatte gitmenize engel. Çünkü 1 hafta sonra başka bir işiniz çıkabiliyor. Dolayısıyla hiçbir zaman istediğiniz saatte gidemiyorsunuz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA DA DURUM AYNI

YHT Bostancı istasyonunda bekleyen yolcular bilet bulmakta zorlandıklarını ve bilet almak için sürekli olarak uygulamayı kontrol etmek zorunda olduklarını ifade ettiler. Yolcular, ücret tarifesinin ilk başlarda hesaplı olduğunu ancak son dönemde fazla zamlandığını belirtti.

“BİLETİ ŞANSIMA BULDUM”

Bilet fiyatlarının fazla olduğunu ifade eden Çağatay Özkaya, “Sürekli bakmamız gerekiyor, ben mesela 2 hafta önceden alıyordum ama bugün ki bilet için dün şansıma buldum. Normalde sürekli bakmamız lazım. 430 liraya aldım birazcık fazla, önceden daha ucuzdu” şeklinde konuştu.

“İLK BİNDİĞİMİZDE DAHA HESAPLIYDI AMA GİTTİKÇE ARTIYOR”

Bostancı istasyonunda bekleyen bir vatandaş, “Tatil nedeniyle seferler az geliyor çünkü bilet bulamıyoruz. Tatil öncesi vardı ama 10 güne yakındır bilet bulamadım ve son dakika buldu. Acil bir şey olsa kalıyoruz, sefer sayısı az geliyor. İlk bindiğimizde daha hesaplıydı ama gittikçe artıyor” dedi.

Kaynak: İHA

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02 Şub 2024 - 13:14 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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