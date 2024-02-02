YRP yarın ittifak kararını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi, 3 Şubat Cumartesi günü yerel seçimler için ittifak kararını açıklayacak.
YRP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan yerel seçimler öncesi partimizin ittifak kararını açıklayacak" denildi.
AK PARTİ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi. Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelenmişti.
Kaynak: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.