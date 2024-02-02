Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Grip sonrası viral zatürreye dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı hızla artıyor. Bu hastalıkların genellikle ağır seyreden gripler olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, asıl tehlikenin solunum yolu virüslerinin neden olduğu griplerden sonra gelişebilen viral zatürre olduğunu belirtti.

Grip sonrası viral zatürreye dikkat mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Solunum sistemi hastalıklarının yaklaşık yüzde 80’i viral etkenlere bağlı olarak gelişiyor. “Son zamanlarda en sık görülen virüsler arasında; influenza, respiratuvar sinsityal virüsü (RSV) ve adenovirüsler bulunuyor” diyen Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, “Bu virüslerin semptomları birbirine çok benzerdir. Hangi virüs olduğu testlerle tespit edilebilir. Aslında önemli olan; hangi virüs olduğu değil, hastalığın viral zatürreye dönüşmemesidir” ifadelerini kullandı.

“Bağışıklığı düşük kişiler ve kronik hastalığı olanlar risk altında”

Grip sonrası viral zatürre gelişmemesi için bağışıklığın güçlü olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, “Sağlıklı insanlarda viral enfeksiyonlar hastalık tablosu oluşturur ancak genellikle hafif seyreder. Viral zatürreler, en çok bağışıklığı düşmüş kişilerde görülür. Hastalığın belirtileri; genellikle diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzerdir. Bunlar arasında öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş, titreme, halsizlik ve bazen baş ağrısı yer alır. Yaşlılarda özellikle diyabet, astım ve kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olanlarda durum ciddileşebilir” dedi.

“Beslenme bozukluğu olan ve bağışıklığı düşük kişilerde, enfeksiyonlar ölüme neden olacak kadar ağır seyredebilir” diyen Uzm. Dr. Gülfem Yıldırım, viral zatürre durumunda uygulanan tedavilerle ilgili bilgiler vererek, “Viral zatürrenin teşhisi genellikle semptomlara dayanır ancak muayene sonucunda bazen kan testleri veya röntgen gibi görüntüleme testleri de istenebilir. Viral zatürre tedavisi, genellikle semptomları hafifletmeyi ve komplikasyon riskini azaltmayı amaçlar. Dinlenme, bol sıvı tüketimi, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi destekleyici tedaviler önerilir. Ayrıca, doktor kontrolünde verilen antiviral ilaçları almak da tedavide etkilidir” şeklinde konuştu.

“Hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin”

Virüslerin yol açtığı zatürrenin bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yıldırım, “Viral zatürreden korunmak için bulaş oranının azaltılması gerekir. Hapşırık ve öksürük sonucu gözle görülmeyen mikroorganizmaların etrafa saçılması, eller yoluyla ortak kullanılan yüzeylere bulaştırılması en sık bulaş yoludur. Bu nedenle kış aylarında daha fazla olmak üzere; toplu alanlarda ve kapalı ortamlarda maske kullanımına dikkat edilmesi, ellerin sık sık sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte edilmesi hastalığın yayılmasını önlemede etkili yöntemlerdendir. Risk grubunda olan kişilerin grip aşısı olması da hem hastalığın bu bireylerde ağır seyretmemesi hem de bulaşın artmaması için önleyici yöntemlerdendir. Sonuç olarak, viral zatürre, akciğerleri etkileyen ve solunum yolu virüslerinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Semptomları benzer diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı olmayabilir, bu nedenle doğru teşhis için doktora başvurmak önemlidir. Viral zatürreden korunmak için hijyen kurallarına uymak ve önleyici tedbirler almak önemlidir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

02 Şub 2024 - 13:39 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı! 5 Önemli uyarı mask
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı! 5 Önemli uyarı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Cüzam hastalığı sorun olmaya devam ediyor mask
Dermatoloji uzmanı uyardı: Cüzam hastalığı sorun olmaya devam ediyor
Sadettin Hülagü açıkladı, Kartepe’ye 150, Başiskele’ye 100 yataklı hastane mask
Sadettin Hülagü açıkladı, Kartepe’ye 150, Başiskele’ye 100 yataklı hastane
Baş ağrılarınıza 4 ay mola! Migren ağrılarında botoks tedavisi mask
Baş ağrılarınıza 4 ay mola! Migren ağrılarında botoks tedavisi
Uzun süre ekrana bakanlar dikkat! Duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor mask
Uzun süre ekrana bakanlar dikkat! Duruş ve yürüyüş bozukluğuna yol açıyor
'Virüs tatile çıkmıyor' mask
'Virüs tatile çıkmıyor'

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL